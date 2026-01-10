Guida senza patente, fugge dai carabinieri e si schianta contro un muro

Alle 04.30 di questa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, si sono posti all’inseguimento di un’Alfa Romeo 147 che, alla loro vista, improvvisamente invertiva la marcia fuggendo ad alta velocità su via Raiale e perdendo il controllo poco dopo andando a collidere contro il muro di cinta di un’abitazione privata. Attesa la violenza dell’impatto, sul posto si rendeva necessario l’intervento di personale del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per estrarre i due occupanti del veicolo, entrambi noti alle forze di polizia, che venivano trasportati da personale 118 presso il pronto soccorso del locale Ospedale Civile ove sono tuttora ricoverati, in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Gli immediati accertamenti dei Carabinieri permettevano di appurare che il conducente, un 44enne residente a Pescara, era sprovvisto di patente di guida poiché già ritirata. Sono in corso ulteriori accertamenti tossicologici sul conducente.

Per quanto sopra il 44enne è stato denunciato in stato di libertà alla competente A.G. e dovrà ora rispondere del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e guida con patente revocata, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva