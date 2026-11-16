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Riviera di Pescara, tenta un furto e aggredisce il titolare per fuggire: arrestato

Polizia di Stato recupera la merce rubata e sequestra l’auto e gli attrezzi usati per lo scasso; convalidato l’arresto del 33enne

Riviera di Pescara, tenta un furto e aggredisce il titolare per fuggire: arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria, dopo aver tentato di rubare merce da un’attività commerciale sulla Riviera e aver aggredito il titolare per sfuggire. L’intervento è scattato poco dopo le 18.00 del 13 novembre, quando la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di una lite tra due uomini nella zona nord della Riviera. 

Gli equipaggi delle Volanti hanno individuato un’autovettura sospetta parcheggiata sul marciapiede nei pressi dell’esercizio commerciale. All’interno dell’abitacolo e nel portabagagli gli agenti hanno rinvenuto merce appena asportata e diversi attrezzi atti allo scasso. 

Il sopralluogo ha accertato che la porta laterale dell’attività era stata forzata mediante lo smontaggio della serratura; davanti all’ingresso è stato recuperato un avvitatore a batteria. Dalle ricostruzioni e dalle testimonianze raccolte è emerso che l’uomo, sorpreso all’interno del locale, avrebbe colpito il titolare con una violenta testata al volto prima di fuggire, scavalcando anche una recinzione. 

Nonostante il colpo ricevuto, il commerciante è riuscito a inseguire l’aggressore fino all’arrivo delle pattuglie. La merce è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre il veicolo utilizzato per il colpo e gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati. 

Al termine degli accertamenti e dei rilievi fotodattiloscopici presso la Questura, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 33enne è stato tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza. L’udienza di convalida, tenutasi la mattina di sabato 14 novembre, ha confermato l’arresto e disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari

*Pescara, 16 novembre 2026. La notizia è riferita a fatti ancora oggetto di indagini: l’indagato è presunto innocente fino a sentenza definitiva.*

 

Tags: Rapina riviera pescara Attività commerciale testata

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