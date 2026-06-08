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"Baby gang" aggredisce e rapina sulla Riviera: hanno 14, 16 e 17 anni

La vittima è un altro ragazzo a cui è stata strappata una collana dopo che i tre minori lo avevano picchiato con un casco. Ora si trovano nel centro di prima accoglienza di L’Aquila

"Baby gang" aggredisce e rapina sulla Riviera: hanno 14, 16 e 17 anni

Tre minorenni, nello scorso fine settimana, hanno aggredito un ragazzo e gli hanno strappato la collana dal collo, per poi scappare tra le vie del centro. Una rapina commessa nelle prime ore del pomeriggio sulla riviera, ricostruita immediatamente dalla Polizia di Stato che, in circa mezz’ora, ha rintracciato e identificato i tre giovani autori, tutti minorenni, che sono stati arrestati in flagranza, per il reato di rapina aggravata in concorso. I fatti si sono consumati lo scorso 5 giugno, secondo quanto ricostruito, i tre ragazzi si sono avvicinati a un gruppo di tre persone che stavano passeggiando sulla riviera nord, quando a un certo punto, mentre uno dei tre bloccava la vittima ponendosi davanti con la bicicletta, un altro componente del gruppo lo colpiva al volto con un casco, il terzo infine, con una mossa fulminea, strappava la collana dal collo della giovane vittima che dolorante si era accasciata a terra. Il tentativo di fuga per i tre si è concluso poco dopo, poiché le volanti, presenti in zona centro, anche a seguito dell’intensificazione dei controlli disposti dalla Questura in attuazione delle determinazioni dei comitati che si sono tenuti in Prefettura, coordinate dalla Sala Operativa sono riuscite a rintracciare e bloccare, a poca distanza dal luogo dei fatti i tre autori della rapina. I minori, rispettivamente di 14, 16 e 17 anni, sono stati condotti in Questura e tratti in arresto. Dopo le incombenze di rito, i tre sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza di L’Aquila a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del capoluogo abruzzese. La refurtiva, veniva recuperata e riconsegnata alla giovane vittima.  

Tags: Arresti Minorenni Scippo Pescara Riviera Ultime notizie

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