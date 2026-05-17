Al via i lavori per il rifacimento della Riviera Nord

Sono stati presentati ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa, i lavori di rifacimento del manto stradale della Riviera Nord di Pescara, che consentiranno di asfaltare completamente circa 2,5 chilometri del lungomare cittadino. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Mobilità Alfredo Cremonese, il dirigente del settore Lavori Pubblici Giuliano Rossi, il consigliere Roberto Carota, e componente della Commissione Lavori Pubblici presieduta dal consigliere Massimo Pastore, il comandante della Polizia Locale Danilo Palestini e il Tenente Colonnello della Polizia Locale Paolo Costantini.

“È un intervento epocale per la nostra riviera, perché questa tipologia di manutenzione straordinaria sulla sede stradale, non è mai stata fatta.” Questo il commento del primo cittadino Carlo Masci che poi ha aggiunto: “Interveniamo adesso per concludere il tutto prima dell’inizio dell’estate, con le centinaia di migliaia di turisti che troveranno tutta la strada nuova, rendendo ancora più bello un luogo identitario di Pescara come il lungomare nord. Ho voluto anche far realizzare degli attraversamenti pedonali rialzati, che collegano il lato mare e monti della riviera e che siano facilmente accessibili anche alle persone con disabilità. Questo è un aspetto a cui teniamo molto perché negli anni, in alcuni punti, si sono create barriere architettoniche che impedivano la fruizione degli attraversamenti per le persone con difficoltà motorie. Siamo voluti intervenire anche in quest’ottica per dare alla città un nuovo volto, non solo più bello ma soprattutto più sicuro e accessibile.”

L’intervento prenderà il via mercoledì 20 maggio e rientra in un accordo quadro del valore di circa un milione di euro aggiudicato all’impresa “Nora Asfalti”. I lavori interesseranno il tratto compreso tra via Foscolo e via Cadorna e saranno suddivisi in tre distinti lotti operativi. Nel dettaglio, dal 20 al 27 maggio gli interventi riguarderanno il tratto da via Foscolo a piazza I Maggio. Dal 28 maggio al 4 giugno il cantiere interesserà il tratto compreso tra la Nave di Cascella e viale Leopoldo Muzii, mentre dal 5 al 12 giugno i lavori proseguiranno da viale Leopoldo Muzii fino a via Cadorna. L’impresa, in accordo con il Comune di Pescara, lavorerà ininterrottamente sia di giorno sia di notte, ad eccezione delle domeniche, giornate nelle quali i tratti interessati saranno temporaneamente riaperti alla circolazione, il tutto salvo imprevisti.

Nel corso della conferenza stampa il Dirigente dei lavori pubblici, Giuliano Rossi ha spiegato nel dettaglio la tipologia straordinaria del lavoro: “Come noto, la Riviera Nord presenta da tempo criticità importanti legate alle condizioni del manto stradale. Prima di procedere con l’affidamento dei lavori abbiamo effettuato approfondite indagini tecniche che hanno evidenziato una situazione mai affrontata in maniera strutturale nella storia della città. Abbiamo infatti riscontrato che il tappetino d’usura di circa 4 centimetri poggiava direttamente sul sottofondo stradale, senza un adeguato strato di sostegno capace di garantire stabilità e durata nel tempo. Per questo motivo l’intervento previsto sarà particolarmente significativo e non si limiterà a una semplice asfaltatura superficiale. L’impresa Nora Asfalti procederà con uno scavo di circa 10 centimetri; successivamente verrà realizzato uno strato di binder di 7 centimetri, fondamentale per assicurare solidità e resistenza al passaggio dei mezzi. Sopra il binder sarà posizionata una rete in polipropilene e, infine, sarà steso il nuovo tappetino d’usura di 3 centimetri. Si tratta di un intervento strutturale che consentirà all’intera Riviera Nord di avere maggiore stabilità, evitando cedimenti e sprofondamenti della sede stradale e permettendo, in futuro, di intervenire con la normale manutenzione ordinaria limitata esclusivamente al tappetino d’usura.”

Il Comandante della Polizia Locale, Danilo Palestini ha dichiarato: “Siamo pronti ad essere di supporto a questo cantiere che certamente, specialmente nelle giornate iniziali dei lavori, creerà diversi disagi alla circolazione. Consigliamo alla cittadinanza di cercare di evitare di raggiungere la riviera Nord ma di utilizzare i percorsi paralleli, passando su Corso Vittorio Emanuele o nelle parallele in direzione mare. In ogni caso, ci saranno i nostri agenti in strada ad essere di supporto ai cittadini consigliando percorsi e strade alternative”.