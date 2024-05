Ritrovata in Campania la donna scomparsa da Lanciano

Per fortuna è in buone condizioni di salute Milena Santirocco, la donna di Lanciano scomparsa dal 28 aprile. È stata lei a mettersi in contatto con i suoi familiari con una telefonata effettuata da un bar di Castel Volturno.

Resta il mistero di questi giorni in cui la 54enne maestra di ballo e fitness non ha dato notizie di se’. La sua macchina era stata individuata a Torino di Sangro con una gomma bucata ed i profili social cancellati all’improvviso.