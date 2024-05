Il ‘giallo’ della scomparsa di Milena Santirocco

Continuano le ricerche e le segnalazioni sulla scomparsa della 54enne lancianese Milena Santirocco. Della donna, maestra di ballo e fitness, non si hanno notizie dal 28 aprile scorso e un fatto molto ‘anomalo’ è rappresentato dalla cancellazione dei suoi profili social sui quali, racconta la sorella della scomparsa, era molto attiva. In una intervista della giornalista Rai Daniela Senepa è stato raccontato che la donna, nel mese di ottobre 2023, aveva contattato un esorcista padre Pius Chittilappilly per chiedere una benedizione della sua palestra, poiché aveva rinvenuto nel suo interno alcuni oggetti ritenuti demoniaci e forieri di malefici. In quella circostanza la donna era accompagnata da un uomo, amico o compagno della Santirocco, che è separata ed ha due figli, i quali sono sicuri che la madre non si sia allontanata volontariamente. Nelle ricerche sono impegnati i cani molecolari i quali hanno fiutato tracce della presenza della donna in un’area di cinquecento metri intorno ad una scogliera di Torino di Sangro. Sono stati, poi, scandagliati anche i fondali da parte del nucleo di sommozzatori della GdF ma finora nulla. Continueremo a seguire questa vicenda che, comprensibilmente, getta nella disperazione un’intera comunità oltre alla sua famiglia.