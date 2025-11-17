Frase del giorno

17 Nov, 2025
Ritiro rifiuti ingombranti. I numeri da chiamare

La società Ambiente annuncia il potenziamento del servizio con la possibile di prenotare i ritiri sotto casa nel pomeriggio. I dettagli nell’articolo

Ritiro rifiuti ingombranti. I numeri da chiamare

Ambiente SpA annuncia il potenziamento del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti: oltre al consueto ritiro in fascia serale/notturna, è attivo da oggi lunedì 17 novembre un nuovo servizio di raccolta pomeridiana.

Il servizio di ritiro ingombranti registra da sempre un livello di domanda molto elevato e in costante crescita, pertanto, per ridurre i tempi di attesa, Ambiente ha previsto il potenziamento delle risorse operative dedicate al ritiro degli ingombranti.

Il potenziamento in corso mira a:

l’aumento graduale del numero di prenotazioni disponibili ogni settimana e la conseguente riduzione del tempo di attesa tra la data della richiesta e la data della prenotazione, fino a riportare i tempi di attesa su livelli considerati fisiologici;
una maggiore capacità di intervento anche in presenza di picchi di richieste.

“Con questo potenziamento – spiega Marco Molisani, Direttore Generale di Ambiente SpA – puntiamo a migliorare l’efficienza complessiva del servizio e a ridurre gli abbandoni stradali e migliorare il decoro urbano, oltre a garantire alle famiglie la possibilità di smaltire in tempi accettabili i rifiuti ingombranti prodotti”.

Come funziona il nuovo servizio

Il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio resta gratuito e su prenotazione. Da oggi, oltre al turno notturno, è possibile scegliere una fascia oraria pomeridiana per il ritiro dei materiali.

I cittadini possono prenotare:

chiamando il numero dedicato 800 624 622
tramite il sito www.ambientespa.net
oppure scrivendo a info@ambientespa.net

Al momento della prenotazione sarà indicato il giorno e la fascia oraria in cui esporre i materiali in prossimità del proprio civico, senza intralciare il passaggio di pedoni e veicoli.

Il potenziamento del servizio di ritiro ingombranti completa il percorso di efficientamento già avviato con il miglioramento del call center, arricchito di nuove funzionalità per migliorare l’assistenza e semplificare la comunicazione con la Società.

Un appello contro l’abbandono dei rifiuti

Ambiente SpA ricorda che l’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico costituisce un illecito sanzionabile.
Il potenziamento del servizio di ritiro a domicilio, con l’introduzione delle nuove fasce pomeridiane, offre uno strumento in più per conferire correttamente i rifiuti ingombranti,
e contribuisce alla pulizia delle strade e alla tutela dell’ambiente.

“Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini – sostiene Ricardo Chiavaroli, Presidente di Ambiente SpA – Utilizzare i servizi messi a disposizione è il modo più semplice e responsabile per prendersi cura della nostra città.
Pescara più pulita e ordinata è un obiettivo che possiamo raggiungere solo insieme”.

Per informazioni e prenotazioni:
www.ambientespa.net

