Rissa in Piazza Vico, denunciati 5 ragazzi

La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha individuato i cinque soggetti partecipanti alla rissa in piazza Vico. Nello specifico, i poliziotti erano intervenuti intorno alla mezzanotte dello scorso 23 agosto, tra corso Marrucino e piazza Vico, per una segnalazione di lite tra gruppi di ragazzi. All’arrivo delle Volanti della Questura, tutti i partecipanti si erano dileguati. Attraverso una minuziosa indagine ed una approfondita visione delle telecamere, sono stati denunciati in stato di libertà 5 giovani, tutti residenti in Provincia di Chieti, di cui tre cittadini italiani e due extracomunitari. L’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti