Rissa dentro un bar, accoltellato un uomo

Pomeriggio di sangue nella zona nord della città di Pescara dove due uomini, per cause ancora da chiarire, sono venuti alle mani e ad un certo punto è spuntato fuori un coltello. Un 37enne pescarese è finito in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate. Soccorso dal 118, l'uomo, colpito tra l'altro all'addome, è stato trasportato in codice rosso ed ora si trova in rianimazione. Ferito, in modo più lieve, anche il presunto aggressore, un 38enne originario del Teramano che è stato trasportato all'ospedale di Chieti. Non si conoscono al momento i motivi all'origine dell'episodio ma sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale Compagnia.



I due uomini coinvolti, già noti alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione avrebbero iniziato a litigare all'interno di un bar di Piazza Duca degli Abruzzi e poi, una volta all'esterno, c'è stato l'accoltellamento. Sono state sequestrate le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire le fasi dell’aggressione mentre le ipotesi di reato vanno dalla rissa, lesioni personali gravi al tentato omicidio.