Riprese le ricerche dei due alpinisti riminesi

Sono ripartite le ricerche dei due alpinisti romagnoli dispersi da domenica scorsa, 22 dicembre 2024, sul Gran Sasso. Le squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sono giunte di nuovo a Fonte Cerreto (base della partenza della funivia per Campo Imperatore) per coordinare le attività e recuperare finalmente Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, di 48 anni, scivolati in un canalone mentre scendevano dalla vetta.

I soccorsi si presentano comunque difficili: il rischio valanghe è marcato (rischio 3 su una scala di 5) e questo non permette di far operare le squadre del Soccorso Alpino in sicurezza (con sci o ramponi ai piedi). Una squadra di finanzieri delle Fiamme gialle ha raggiunto la zona della Valle dell’Inferno in cui dovrebbero trovarsi i due escursionisti ma, non trovando nulla sono tornati indietro, date le condizioni meteorologiche non ancora buone nell’area.