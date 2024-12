Trovati i corpi degli alpinisti dispersi sul Gran Sasso

I corpi senza vita dei due alpinisti romagnoli dispersi da domenica 22 dicembre sono stati ritrovati. Le squadre di soccorso hanno recuperato Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, di 48 anni, con un elicottero dei Vigili del Fuoco. Erano precipitati in un canalone nella Valle dell’Inferno mentre stavano tentando la discesa dalla vetta del Gran Sasso.

“Apprendo con grande tristezza la notizia della morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due escursionisti dispersi sul Gran Sasso. Mi stringo alle loro famiglie in questo momento di dolore e ringrazio quanti hanno concorso alle ricerche, in condizioni proibitive”. Lo afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.