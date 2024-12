Due alpinisti dispersi sul Gran Sasso

Due alpinisti di Rimini, di 42 e 48 anni, sono dispersi sul Gran Sasso dopo essere scivolati a causa di ghiaccio e neve presente in abbondanza all’interno della Valle dell’Inferno, sotto Monte Aquila a quota 2.400 metri di quota. Le avverse condizioni meteorologiche in atto (con il vento in quota che supera i 100 chilometri orari) non rendono possibile l’utilizzo di elicotteri. Squadre di volontari del soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo e dei militari del Soccorso alpino delle Fiamme gialle dell’Aquila, sono partite da terra. I due a quanto pare volevano raggiungere la vetta del Corno Grande a quota 2.914. Le squadre di volontari del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo e i militari del Soccorso alpino delle Fiamme gialle, proseguono a piedi le operazioni di soccorso. Uno dei due alpinisti è riuscito in serata a contattare di nuovo il numero di emergenza ma aveva serie difficoltà di parola e secondo i soccorritori ciò rappresenta un chiaro segnale di assideramento. Sul Gran Sasso al momento la temperatura è scesa a meno otto gradi.