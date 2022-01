“Rigenerazione Urbana”, una boccata d’ossigeno per la ‘Grande Pescara’

Una pioggia di soldi, una boccata di aria fresca per ‘rigenerare’ le città della ‘Grande Pescara’ (Pescara, Montesilvano e Spoltore). Al Capoluogo Adriatico andranno 20 milioni di euro, a Montesilvano 10 milioni ed a Spoltore 5. Gli interventi finanziati dal bando “Rigenerazione Urbana” sono stati comunicati dagli stessi primi cittadini, a mezzo social, che esultano per il clamoroso risultato.

Carlo Masci: “Finiamo il 2021 con un grande risultato per Pescara. Ho appena ricevuto la comunicazione che la nostra città ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 20 milioni di euro, per effettuare interventi di rigenerazione urbana, con riferimento alla domanda da noi presentata a giugno scorso. Avanti tutta verso una Pescara più bella, più vivibile, più sostenibile”.

Ottavio De Martinis: “Con grande felicità e commozione vi comunico che ho ricevuto da poco la straordinaria notizia dell’arrivo di un finanziamento di 10 milioni di euro all’interno del bando “Rigenerazione urbana”. Una somma importantissima che servirà per trasformare il volto di Montesilvano e per realizzare una serie di opere che auspicavo nel messaggio di auguri per il nuovo anno. 10 milioni che useremo per riqualificare strade, migliorare la viabilità e per dare servizi ai cittadini e nuovi impulsi a tutto il territorio”.

Luciano Di Lorito: “Abbiamo ottenuto 5 milioni di euro per riqulificare l’area del Mammut, l’inutile e orrendo edificio sarà abbattuto e verrà realizzato nuovo polo scolastico da zero a sei anni, che unirà nido e infanzia. Saranno inoltre realizzato spazi di aggregazione polivalenti all’aperto e al chiuso. Mezzo milione di euro verrà utilizzato per la nuova viabilità: collegherà con una pista ciclabile tutte le scuole e il municipio. La vecchia scuola dell’infanzia, ristrutturata, diverrà uno spazio polifunzionale. Con il nostro progetto abbiamo partecipato al bando ministeriale di rigenerazione urbana che ha ottenuto il massimo del finanziamento possibile. Il capoluogo cambia volto nei principi di sostenibilità ambientale e partecipazione sociale, per una qualità della vita davvero migliore. Presto i lavori!”.

Tra gli interventi che verranno finanziati: lo Stadio Adriatico, il lungofiume, Borgomarino e Corso Umberto, un Boulevard a Montesilvano e tanto altro, a Spoltore l’abbattimento del celebre ecomostro detto Mammut. Ovviamente il bando prevede la trasformazione delle domande in progetti esecutivi, pena l’esclusione. Dunque, bisognerà mettersi al lavoro il prima possibile per evitare di perdere queste clamorose opportunità.