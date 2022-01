Bando “Rigenerazione Urbana”, in arrivo 117 milioni per i comuni abruzzesi

É stato pubblicato il decreto per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.



Complessivamente, sono stati stanziati 3,4 miliardi per progetti che contribuiranno a rendere le città più sostenibili e a misura d'uomo.



In Abruzzo, sono molti i comun che hanno ottenuto finanziamenti per i loro progetti. Alle loro Amministrazioni andranno oltre 117 milioni di euro così ripartiti nelle quattro province della regione: Chieti38.353.435,18; L’Aquila 9.837.438,40; Pescara 35.000.000,00; Teramo 34.091.008,44.

PROGETTI REGIONALI FINANZIATI:

L’ambito territoriale denominato “Tra i Monti d’Abruzzo”: 29 comuni interessati sono Pescara, L’Aquila, Chieti, Avezzano, Sulmona, Celano, Cepagatti, Guardiagrele, Pratola Peligna, Manoppello, Tagliacozzo, Castel di Sangro, Trasacco, Luco dei Marsi, Bucchianico, Capistrello, Popoli, Isola del Gran Sasso d’Italia, Pescina, Rosciano, San Benedetto dei Marsi, Scafa, Alanno, Torre De’ Passeri, Scanno, Roccaraso, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Barrea.

L’ambito territoriale denominato “Costa dei Trabocchi” racchiude 27 comuni della provincia di Chieti: I 27 comuni interessati sono Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, Ortona, San Salvo, Fossacesia, Casalbordino, San Vito Chietino, Cupello, Miglianico, Paglieta, Torrevecchia Teatina, Tollo, Ripa Teatina, Scerni, Torino di Sangro, Crecchio, Monteodorisio, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Pollutri, Santa Maria Imbaro, Frisa, Treglio, Canosa Sannita, Giuliano Teatino, Villalfonsina.