Riforme. Pagano (Fi): Ripristinare Province ed eliminare sistema 'patologico'

"Le Province vanno ripristinate al più presto per come erano originariamente abbandonando definitivamente la riforma Delrio che ha generato un sistema 'patologico' al livello elettorale, con i cittadini che si sono visti togliere il diritto a votare direttamente presidente della Provincia e Consiglio provinciale, e creato estrema confusione di

competenze". Lo dice, intervistato dal quotidiano 'Il Centro', il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, di Fi.



"Depotenziate le Province - prosegue Pagano - ci si è presto resi conto che lo svolgimento di alcune funzioni amministrative può essere garantito solo da un ente intermedio che per storia, esperienza, competenza e rapporto con i cittadini dispone di tutte le forze necessarie".



"Un ente del genere che, secondo me, sarà fondamentale nel prossimo futuro deve avere una adeguata legittimazione: ecco perché, come presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, mi occuperò personalmente di favorire una riforma che possa ridare voce a milioni di elettori, recuperare il rapporto fiduciario tra elettore e rappresentante delle Istituzioni, portando all'elezione diretta dei presidenti di Provincia"