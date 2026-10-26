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Reale di Castel di Sangro, primo ristorante d’Italia per il Gambero Rosso

Il ristorante dello chef abruzzese conquista il punteggio record di 99/100 nella Guida Ristoranti d’Italia 2027

Reale di Castel di Sangro, primo ristorante d’Italia per il Gambero Rosso

Il successo di Niko Romito e del suo Reale di Castel di Sangro, primo ristorante d’Italia nella Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso con il punteggio straordinario di 99/100, è “motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutto l’Abruzzo”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

“Questo riconoscimento premia il talento, la ricerca, la visione e la capacità di innovare di uno chef che ha saputo costruire, nella nostra regione, un’esperienza gastronomica di assoluto livello internazionale”, afferma Sospiri. Secondo il presidente del Consiglio regionale, Romito dimostra come qualità, lavoro e legame con il territorio possano diventare “strumenti straordinari di promozione e sviluppo”.

“Il suo percorso rappresenta un esempio virtuoso per l’Abruzzo, perché racconta al mondo una terra capace di esprimere eccellenze, valorizzare le proprie risorse e competere ai massimi livelli”, sottolinea Sospiri. L’affermazione del Reale, aggiunge, è “anche un successo per l’intero sistema regionale”.

Il presidente ricorda inoltre l’impegno di Romito nella formazione dei giovani chef, con il supporto della Regione Abruzzo, e la collaborazione con le istituzioni per costruire modelli di ristorazione pubblica sostenibili e professionali, capaci di migliorare la qualità dei cibi distribuiti nelle mense di scuole e ospedali.

“A Niko Romito e alla sua squadra rivolgo, a nome mio e del Consiglio regionale, le più sincere congratulazioni, con l’auspicio che questo risultato continui a dare lustro all’Abruzzo in Italia e nel mondo”, conclude Sospiri.

Tags: Ristorante migliore d’Italia reale castel di Sangro niko romito gambero rosso

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