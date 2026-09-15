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Questura di Pescara, arrivano 19 rinforzi

Il Questore ha accolto i nuovi agenti: andranno a sostituire i colleghi trasferiti e a potenziare gli uffici operativi e interni di via Pesaro, con particolare attenzione ai servizi al cittadino

Questura di Pescara, arrivano 19 rinforzi

Nella giornata di ieri il Questore di Pescara ha accolto e dato il benvenuto ai 19 poliziotti appartenenti al ruolo Agenti e Assistenti della Polizia di Stato assegnati alla Questura dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I nuovi arrivi andranno a sostituire i colleghi trasferiti ad altre sedi e a potenziare l’organico degli uffici di via Pesaro. Il Questore si è complimentato con loro e ha rivolto l’augurio di buon lavoro in un territorio che richiede impegno e attenzione.

Gli agenti sono stati trasferiti a Pescara da svariate realtà del territorio nazionale e hanno già prestato servizio nelle Questure o nelle “specialità” della Polizia di Stato.

L’arrivo di nuovo personale permetterà di rinforzare gli organici degli uffici operativi e di quelli interni maggiormente impegnati nel gestire le attività di assistenza al cittadino e di front office.

“Un’importante assegnazione di risorse – specifica il Questore di Pescara – che testimonia l’attenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza verso il nostro territorio e verso la comunità di Pescara e della provincia”.

Tags: Questura Pescara agenti Via Pesaro

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