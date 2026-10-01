Quattordici paesi al "Business Day" della Camera di Commercio

Si è tenuta questa mattina, nella sala Giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, a Teramo, la conferenza stampa di presentazione del "Business Day", l’appuntamento in programma per mercoledì 7 ottobre che vedrà la partecipazione dei rappresentanti e dei Segretari Generali delle Camere di Commercio Italiane provenienti da ben 14 Paesi esteri.

L'iniziativa, organizzata dall'ente camerale in collaborazione con Assocamerestero, si inserisce nel contesto del 27esimo Meeting dei Segretari Generali delle CCIE e della Conferenza Nazionale dell'Export 2026, trasformando Teramo e le province di Teramo e L'Aquila nel punto di riferimento nazionale dell'internazionalizzazione.

Illustrando i dettagli dell’evento, la presidente Antonella Balloneha evidenziato il valore del recente accordo quadro tra Unioncamere e la Farnesina (guidata dal vicepremier Antonio Tajani): un’azione che unisce le Camere di Commercio a Ice, Simest e Sace, mettendo in campo 60 strutture territoriali, 86 Camere italiane all'estero in 64 Paesi e 39 Camere italo-estere. Una rete basata sul contatto quotidiano con le imprese per centrare l'obiettivo nazionale dei 700 miliardi di export, supportando anche le 17.000 piccole imprese occasionali censite dalla Fondazione Tagliacarne.

Questa spinta si riflette nei dati dell'Abruzzo, che nei primi sei mesi del 2026 registra un export di 6,15 miliardi di euro (+8,3%), trainato dal farmaceutico (oltre 2 miliardi, +30,3%) e dall'agroalimentare (+30,3%), insieme alla ripresa dell'automotivein Val di Sangro, all'aerospazio e alla crescita del turismo (+9,6%, con 1,5 milioni di passeggeri previsti all'Aeroporto d'Abruzzo). Sulterritorio spiccano la crescita della provincia dell’Aquila (+19,3%) e la performance del Teramano (+3,4%).

«Il Business Day rappresenta una straordinaria opportunità per connettere direttamente il nostro tessuto imprenditoriale con le principali piazze economiche mondiali – dichiara Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. – Con questo evento offriamo alle nostre aziende uno strumento concreto per creare sinergie commerciali, accedere a nuovi mercati ed espandere così la presenza del Made in Italy a livello globale. Invito tutte le realtà produttive del territorio a cogliere questa importante occasione di networking e crescita».

Il Business Day del 7 ottobre offrirà alle aziende locali al mattino l’agenda di incontri B2B con i rappresentanti di Canada, Brasile, Emirati Arabi, Corea del Sud, Thailandia, Francia, Germania, Spagna, Polonia, Danimarca, Bulgaria, Turchia, Lituania ed Ecuador, mentre nel pomeriggio due momenti di conoscenza e di approfondimento con interventi introduttivi istituzionali sul tema “Scenari globali e supporto al Sistema Paese” e un video messaggio del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, e una successiva tavola rotonda dal titolo “Focus Mercati Esteri - Scenari, trend e opportunità per le imprese italiane sui mercati internazionali”, un confronto dedicato all’analisi dei principali trend economici e commerciali, delle opportunità di business e investimento, dei settori strategici e delle modalità di accesso ai mercati esteri.

Il programma:

14:45 – 15:00 | Registrazione dei partecipanti

15:00 – 15:45 | “Scenari globali e supporto al Sistema Paese”

15:00 – 15:10 | Saluti di apertura e introduzione ai lavori Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia

15:10 – 15:25 | Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (intervento in videomessaggio)

15:25 – 15:35 | Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere

15:35 – 15:45 | Domenico Mauriello, Segretario Generale Assocamerestero

15:45 – 17:00 | Tavola rotonda: “Focus Mercati Esteri - Scenari, trend e opportunità per le imprese italiane sui mercati internazionali”

Coordina i lavori Domenico Mauriello, Segretario Generale Assocamerestero

Intervengono:

• BULGARIA – Anselmo Caporossi, Segretario Generale, CCIE Sofia

• DANIMARCA – Chiara Dell’Oro, Segretario Generale, CCIE Copenaghen

• FRANCIA – Annibale Fracasso di Torrepaduli, Segretario Generale, CCIE Lione

• GERMANIA – Chiara Bonoldi, Assistente Project Management, CCIE Francoforte

• POLONIA - Mateusz Wojciechowski, Collaboratore, CCIE Varsavia

• SPAGNA – Michela dell’Acqua, Segretario Generale, CCIE Madrid

• TURCHIA – Şennur Ötüken, Vice Segretario Generale, CCIE Istanbul

• CANADA – Marco Zambon, Segretario Generale, CCIE Toronto

• BRASILE - Ana Correa, Segretario Generale, CCIE Belo Horizonte

• EMIRATI ARABI UNITI - Lina Terrana, Segretario Generale, CCIE Dubai

• COREA DEL SUD – Jacopo Giuman, Segretario Generale, CCIE Seoul

• THAILANDIA – Giacomo Iobizzi, Segretario Generale, CCIE Bangkok

• LITUANIA – Federica Leone, Consolato Onorario della Repubblica di Lituania

• ECUADOR – Beatrice Bucci, CBEI GUAYAQUIL

17:00 – 17:15 | Question Time&Dibattito

Spazio per le domande delle imprese presenti. Confronto diretto con i relatori di

Unioncamere, Assocamerestero e i Segretari Generali delle CCIE.

17:15 – 17:30 | Conclusioni e chiusura dei lavori

Le aziende interessate a partecipare agli incontri B2B e alla sessione pomeridiana sono invitate a registrarsi compilando i moduli ai seguenti link:

LINK ISCRIZIONE INCONTRI B2B https://forms.gle/qu27YGx8A9Td9eNb6

LINK ISCRIZIONE TAVOLA ROTONDA https://forms.gle/iAMBhRtQzXAWA5GLA