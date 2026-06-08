Frase del giorno

08 Giu, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Antonella Ballone riconfermata alla guida della Camera di Commercio

Antonella Ballone riconfermata alla guida della Camera di Commercio

L'elezione è avvenuta questa mattina, all'unanimità a seguito dell'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Camerale. I nomi nell’articolo

Antonella Ballone riconfermata alla guida della Camera di Commercio

Antonella Ballone è stata riconfermata alla guida della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. L'elezione è avvenuta questa mattina, all'unanimità, a seguito dell'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Camerale, chiamato a guidare l'Ente rappresentativo delle province dell'Aquila e di Teramo per i prossimi cinque anni.

L'insediamento e la successiva elezione fanno seguito al percorso istituzionale tracciato dal decreto n. 30 del 26 maggio 2026, firmato dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio. Con tale atto si è formalizzata la nomina dei componenti del Consiglio, espressione delle diverse associazioni di categoria, sindacali e sociali del territorio abruzzese.

Dopo la proclamazione è intervenuto, da remoto, per le congratulazioni il presidente di Unioncamere Andrea Prete.

Una riconferma, quella di Antonella Ballone (designata da Confindustria Medio Adriatico in seno al Consiglio in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni), che segna una linea di forte continuità e stabilità per il sistema economico interprovinciale, premiando la governance di un Ente nato dalla complessa fusione delle realtà territoriali di L'Aquila e Teramo e consolidatosi come uno dei motori finanziari e strategici più dinamici della regione. 

 

Il nuovo Consiglio camerale

Il nuovo organo assembleare che guiderà l'Ente è composto da figure di spicco dei principali comparti produttivi, nominati ufficialmente dalla Regione Abruzzo:

  • Agricoltura: Roberto Battaglia
  • Artigianato: Alfredo Martinelli, Luciano Di Marzio
  • Commercio: Giammarco Giovannelli, Matilde Pescosolido, Sofia Berardo
  • Cooperazione: Annalisa Del Cane
  • Credito e Assicurazioni: Alfredo Savini
  • Industria: Giovanni Frattale, Massimiliano Bolognesi, Ezio Rainaldi
  • Servizi alle Imprese: Giammario Cauti, Gaetano Massimo Biancone
  • Altri Settori: Daniele Erasmi
  • Trasporti e Spedizioni: Antonella Ballone
  • Turismo: Alberto Capretti
  • Associazioni di Tutela dei Consumatori e degli Utenti: Alberico Maccioni
  • Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: Pancrazio Cordone
  • Ordini Professionali: Ettore Perrotti

 

 Bilancio consuntivo del primo mandato (2020-2025)

Nel corso del suo discorso di insediamento, il presidente Ballone ha tracciato il bilancio consuntivo dell'azione camerale dell'ultimo quinquennio. Tra il 2020 e il 2025, la Camera di Commercio del Gran Sasso ha immesso direttamente nel tessuto produttivo locale oltre 9 milioni di euro sotto forma di bandi e contributi alle imprese.

Tra le principali linee di intervento si distinguono:

  • Sostegno all'Imprenditoria giovanile e femminile: 1,2 milioni di euro investiti per sostenere la nascita di nuove imprese, l'inserimento lavorativo e la formazione.
  • Digitalizzazione (PID): 1,8 milioni di euro per supportare l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambinetale delle PMI.
  • Turismo e valorizzazione territoriale: oltre 3 milioni di euro complessivi per incrementare i flussi turistici e promuovere le eccellenze locali con iniziative culturali.
  • Internazionalizzazione e accesso al credito: 1,5 milioni di euro circa per sostenere l'export e la liquidità delle imprese locali.

Il secondo mandato del presidente Ballone si apre sotto il segno di una forte proiezione europea. Lo scorso 30 aprile, infatti, Antonella Ballone è stata nominata alla presidenza del Comitato "Lavoro e competenze" di Eurochambres, l'Associazione delle Camere di Commercio europee. L'incarico, che riveste un carattere consultivo diretto per la Commissione Europea, permetterà di portare le istanze delle imprese abruzzesi e italiane direttamente ai tavoli decisionali di Bruxelles. Il presidente si insedierà l'11 giugno e avrà un incontro ufficiale con Roxana Mînzatu, Vicepresidente esecutiva della Commissione Europea con delega alle competenze, all'istruzione e ai diritti sociali.

 

Le dichiarazioni del presidente Antonella Ballone

«Essere riconfermata alla guida dell'Ente è un onore immenso e un segno di grande apprezzamento e riconoscimento del lavoro svolto, che ha portato la Camera di Commercio del Gran Sasso a interagire quale comprimaria delle politiche economiche regionali. L'attività svolta dalla Giunta, dal Consiglio e dalla struttura amministrativa ci consegna oggi un Ente sano, efficiente e autorevole. Se il primo mandato è stato quello del consolidamento e della risposta alle emergenze, questo secondo quinquennio sarà focalizzato sulle grandi transizioni: digitale ed energetica, con un occhio di riguardo per intelligenza artificiale e lavoro. Con la presidenza del Comitato Eurochambres avremo, per la prima volta, l'opportunità straordinaria di connettere il nostro territorio direttamente alle strategie comunitarie, mettendo al centro l'occupazione, la formazione e il contrasto allo spopolamento delle aree interne».

 

 

Tags: Antonella ballone Camera di commercio collegio camerale

Vedi anche

Di Marco: “Scelta sbagliata l’alienazione della sede della Camera di Commercio”
Attualità

Di Marco: “Scelta sbagliata l’alienazione della sede della Camera di Commercio”

26 Apr, 2026
Vertice Regione Abruzzo, Camera di Commercio, stakeholders per l’aeroporto
Turismo

Vertice Regione Abruzzo, Camera di Commercio, stakeholders per l’aeroporto

09 Lug, 2024
La Camera di Commercio vende l’immobile e si trasferisce a Chieti Scalo
Attualità

La Camera di Commercio vende l’immobile e si trasferisce a Chieti Scalo

05 Mag, 2023
Successo al Meet in Cucina 2018, oltre 600 presenze nel Salone della Camera di Commercio
Food & Wine

Successo al Meet in Cucina 2018, oltre 600 presenze nel Salone della Camera di Commercio

31 Gen, 2018
Di Michele eletto consigliere della nuova Camera di Commercio Chieti-Pescara
Attualità

Di Michele eletto consigliere della nuova Camera di Commercio Chieti-Pescara

04 Ott, 2017
Confesercenti Chieti spinge verso fusione Camera di Commercio con Pescara
Attualità

Confesercenti Chieti spinge verso fusione Camera di Commercio con Pescara

18 Set, 2015
CCIAA Chieti: deciso accorpamento con Camera di Commercio Pescara
Politica

CCIAA Chieti: deciso accorpamento con Camera di Commercio Pescara

11 Mag, 2015
Due giovani imprenditrici ai vertici nazionali di Confindustria
Persone

Due giovani imprenditrici ai vertici nazionali di Confindustria

07 Mag, 2014
«Ex Cofa? Pd becero»
Attualità

«Ex Cofa? Pd becero»

05 Mar, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661