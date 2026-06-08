Antonella Ballone riconfermata alla guida della Camera di Commercio

Antonella Ballone è stata riconfermata alla guida della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. L'elezione è avvenuta questa mattina, all'unanimità, a seguito dell'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Camerale, chiamato a guidare l'Ente rappresentativo delle province dell'Aquila e di Teramo per i prossimi cinque anni.

L'insediamento e la successiva elezione fanno seguito al percorso istituzionale tracciato dal decreto n. 30 del 26 maggio 2026, firmato dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio. Con tale atto si è formalizzata la nomina dei componenti del Consiglio, espressione delle diverse associazioni di categoria, sindacali e sociali del territorio abruzzese.

Dopo la proclamazione è intervenuto, da remoto, per le congratulazioni il presidente di Unioncamere Andrea Prete.

Una riconferma, quella di Antonella Ballone (designata da Confindustria Medio Adriatico in seno al Consiglio in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni), che segna una linea di forte continuità e stabilità per il sistema economico interprovinciale, premiando la governance di un Ente nato dalla complessa fusione delle realtà territoriali di L'Aquila e Teramo e consolidatosi come uno dei motori finanziari e strategici più dinamici della regione.

Il nuovo Consiglio camerale

Il nuovo organo assembleare che guiderà l'Ente è composto da figure di spicco dei principali comparti produttivi, nominati ufficialmente dalla Regione Abruzzo:

Agricoltura: Roberto Battaglia

Artigianato: Alfredo Martinelli, Luciano Di Marzio

Commercio: Giammarco Giovannelli, Matilde Pescosolido, Sofia Berardo

Cooperazione: Annalisa Del Cane

Credito e Assicurazioni: Alfredo Savini

Industria: Giovanni Frattale, Massimiliano Bolognesi, Ezio Rainaldi

Servizi alle Imprese: Giammario Cauti, Gaetano Massimo Biancone

Altri Settori: Daniele Erasmi

Trasporti e Spedizioni: Antonella Ballone

Turismo: Alberto Capretti

Associazioni di Tutela dei Consumatori e degli Utenti: Alberico Maccioni

Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: Pancrazio Cordone

Ordini Professionali: Ettore Perrotti

Bilancio consuntivo del primo mandato (2020-2025)

Nel corso del suo discorso di insediamento, il presidente Ballone ha tracciato il bilancio consuntivo dell'azione camerale dell'ultimo quinquennio. Tra il 2020 e il 2025, la Camera di Commercio del Gran Sasso ha immesso direttamente nel tessuto produttivo locale oltre 9 milioni di euro sotto forma di bandi e contributi alle imprese.

Tra le principali linee di intervento si distinguono:

Sostegno all'Imprenditoria giovanile e femminile: 1,2 milioni di euro investiti per sostenere la nascita di nuove imprese, l'inserimento lavorativo e la formazione.

Digitalizzazione (PID): 1,8 milioni di euro per supportare l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambinetale delle PMI.

Turismo e valorizzazione territoriale: oltre 3 milioni di euro complessivi per incrementare i flussi turistici e promuovere le eccellenze locali con iniziative culturali.

Internazionalizzazione e accesso al credito: 1,5 milioni di euro circa per sostenere l'export e la liquidità delle imprese locali.

Il secondo mandato del presidente Ballone si apre sotto il segno di una forte proiezione europea. Lo scorso 30 aprile, infatti, Antonella Ballone è stata nominata alla presidenza del Comitato "Lavoro e competenze" di Eurochambres, l'Associazione delle Camere di Commercio europee. L'incarico, che riveste un carattere consultivo diretto per la Commissione Europea, permetterà di portare le istanze delle imprese abruzzesi e italiane direttamente ai tavoli decisionali di Bruxelles. Il presidente si insedierà l'11 giugno e avrà un incontro ufficiale con Roxana Mînzatu, Vicepresidente esecutiva della Commissione Europea con delega alle competenze, all'istruzione e ai diritti sociali.

Le dichiarazioni del presidente Antonella Ballone

«Essere riconfermata alla guida dell'Ente è un onore immenso e un segno di grande apprezzamento e riconoscimento del lavoro svolto, che ha portato la Camera di Commercio del Gran Sasso a interagire quale comprimaria delle politiche economiche regionali. L'attività svolta dalla Giunta, dal Consiglio e dalla struttura amministrativa ci consegna oggi un Ente sano, efficiente e autorevole. Se il primo mandato è stato quello del consolidamento e della risposta alle emergenze, questo secondo quinquennio sarà focalizzato sulle grandi transizioni: digitale ed energetica, con un occhio di riguardo per intelligenza artificiale e lavoro. Con la presidenza del Comitato Eurochambres avremo, per la prima volta, l'opportunità straordinaria di connettere il nostro territorio direttamente alle strategie comunitarie, mettendo al centro l'occupazione, la formazione e il contrasto allo spopolamento delle aree interne».