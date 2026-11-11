“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Quarto Lotto della Teramo-Mare, Roseto non si arrende: "No al tracciato attuale"
Vertice in Municipio dopo il Decreto di Compatibilità Ambientale: in arrivo un Consiglio Comunale straordinario per dare mandato al Sindaco Nugnes di costituirsi in giudizio
Prosegue con determinazione la battaglia del Comune di Roseto degli Abruzzi contro l'attuale tracciato del Quarto Lotto della Teramo-Mare. Dopo l'emanazione del Decreto di Compatibilità Ambientale, ieri mattina si è tenuto in Municipio un vertice con il Sindaco Mario Nugnes, l'Assessore Gianni Mazzocchetti, il Consigliere Regionale Enio Pavone, i consiglieri comunali componenti della Commissione speciale, il Segretario Generale, il Dirigente del Settore Governo del Territorio, l'Avvocatura Civica e i rappresentanti del Consiglio di Quartiere Cologna Spiaggia-Piane Tordino e del Comitato "Terra Lieta".
Il decreto, se da un lato rappresenta un passo avanti verso l'approvazione del progetto, dall'altro conferma le ragioni della comunità rosetana: contiene ben venti prescrizioni ambientali — molte delle quali recepiscono le osservazioni presentate negli anni dal Comune e dai cittadini — che allungheranno inevitabilmente i tempi dell'opera. A ciò si aggiunge il mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Ministero della Cultura.
L'uscita del decreto non segna la fine del percorso di opposizione: i tecnici e i legali dell'Ente stanno già valutando tempi e modi per il ricorso, e a breve verrà convocato un Consiglio Comunale straordinario per dare mandato al Sindaco di costituirsi in giudizio.
"La nostra azione non è mossa dal preconcetto o dalla volontà di non fare l'opera, ma dal diritto di un territorio di essere ascoltato — afferma il Sindaco Nugnes — Diciamo un netto 'No' all'attuale tracciato: il progetto impatta su territori agricoli di pregio, presenta rischi idrogeologici e costituisce uno sperpero di denaro pubblico per un'arteria di appena 7 chilometri a due corsie, a circa 25 milioni di euro a chilometro. Un'alternativa concreta è già pronta: il passaggio dell'arteria sul territorio di Giulianova, secondo la cosiddetta 'Alternativa 1'".
Il Comitato "Terra Lieta" ringrazia l'Amministrazione, i consiglieri, il Consigliere Regionale Pavone e l'Onorevole Giulio Sottanelli per il costante supporto in questi anni di battaglia comune.