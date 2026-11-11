Quarto Lotto della Teramo-Mare, Roseto non si arrende: "No al tracciato attuale"

Prosegue con determinazione la battaglia del Comune di Roseto degli Abruzzi contro l'attuale tracciato del Quarto Lotto della Teramo-Mare. Dopo l'emanazione del Decreto di Compatibilità Ambientale, ieri mattina si è tenuto in Municipio un vertice con il Sindaco Mario Nugnes, l'Assessore Gianni Mazzocchetti, il Consigliere Regionale Enio Pavone, i consiglieri comunali componenti della Commissione speciale, il Segretario Generale, il Dirigente del Settore Governo del Territorio, l'Avvocatura Civica e i rappresentanti del Consiglio di Quartiere Cologna Spiaggia-Piane Tordino e del Comitato "Terra Lieta".

Il decreto, se da un lato rappresenta un passo avanti verso l'approvazione del progetto, dall'altro conferma le ragioni della comunità rosetana: contiene ben venti prescrizioni ambientali — molte delle quali recepiscono le osservazioni presentate negli anni dal Comune e dai cittadini — che allungheranno inevitabilmente i tempi dell'opera. A ciò si aggiunge il mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Ministero della Cultura.

L'uscita del decreto non segna la fine del percorso di opposizione: i tecnici e i legali dell'Ente stanno già valutando tempi e modi per il ricorso, e a breve verrà convocato un Consiglio Comunale straordinario per dare mandato al Sindaco di costituirsi in giudizio.

"La nostra azione non è mossa dal preconcetto o dalla volontà di non fare l'opera, ma dal diritto di un territorio di essere ascoltato — afferma il Sindaco Nugnes — Diciamo un netto 'No' all'attuale tracciato: il progetto impatta su territori agricoli di pregio, presenta rischi idrogeologici e costituisce uno sperpero di denaro pubblico per un'arteria di appena 7 chilometri a due corsie, a circa 25 milioni di euro a chilometro. Un'alternativa concreta è già pronta: il passaggio dell'arteria sul territorio di Giulianova, secondo la cosiddetta 'Alternativa 1'".

Il Comitato "Terra Lieta" ringrazia l'Amministrazione, i consiglieri, il Consigliere Regionale Pavone e l'Onorevole Giulio Sottanelli per il costante supporto in questi anni di battaglia comune.