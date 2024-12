Quanto guadagnano gli abruzzesi? Secondo Istat, che ha diffuso la seconda edizione del report BesT dell’Abruzzo, come nel resto del Mezzogiorno. L’Abruzzo, infatti, presenta livelli di benessere in linea con la media-Italia e migliori della media delle province meridionali. Inoltre, considerando le distribuzioni di 64 indicatori provinciali in 5 classi di benessere relativo (bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta) nell’ultimo anno disponibile, il 35,1 per cento delle misure colloca le province abruzzesi nelle classi di benessere alta e medio-alta mentre il 33,2 per cento le colloca nelle classi bassa e medio-bassa; gli stessi valori calcolati su tutte le province italiane sono rispettivamente del 41,8 per cento e del 35,6 per cento, mentre quelli calcolati sulle province del mezzogiorno sono rispettivamente 26,2 per cento e 52,1 per cento.

La distribuzione del reddito disponibile equivalente (elaborata sulla base del sistema integrato dei registri dell’Istat) segnala per l’Abruzzo livelli inferiori a quelli nazionali ma leggermente superiori a quelli del Mezzogiorno: il 50 per cento degli individui residenti in famiglia dispone di almeno 16.600 euro annui a fronte di un valore mediano di 17.500 euro per l’Italia e di 13.600 euro per il Mezzogiorno. La provincia di L’Aquila ha il livello di reddito più elevato (16.900 euro annui) e la maggiore disuguaglianza, Chieti il più basso (16.300 euro) e una disuguaglianza più contenuta rispetto a L’Aquila.

La provincia di L’Aquila presenta il miglior profilo nella regione, con il 39,1 per cento di posizionamenti nelle due classi di benessere più alte –il 17,2 per cento nella classe più elevata – e la minore incidenza nelle due classi più basse (28,1 per cento). Chieti è invece la provincia più sfavorita con il 26,6 per cento delle misure nelle due classi di testa e il 37,5 per cento nelle due classi di coda.

Dal confronto tra gli 11 domini del Benessere, il quadro più critico per le province abruzzesi emerge nel dominio Paesaggio e patrimonio culturale, con il 75,0 per cento degli indicatori nelle due classi di coda (58,3 per cento nella classe bassa) e una frequenza nulla nelle due classi più elevate. Un profilo simile si rileva nel dominio Innovazione, ricerca e creatività, in cui il 75,0 per cento degli indicatori provinciali è nelle due classi di coda (25,0 per cento nella classe bassa) ma si registra una piccola percentuale di indicatori

(6,3) nella classe medio-alta. Lo svantaggio più significativo, in questo dominio, si osserva nella provincia di Chieti dove nel 2021 la percentuale di addetti nelle unità locali di imprese attive nel settore culturale è dello 0,8 (a fronte di un valore medio-Italia del 1,6 per cento).

Seppure in maniera più lieve, si rilevano svantaggi anche nel dominio Benessere economico, con il 55,0 per cento delle misure nelle due classi di coda (10,0 per cento nella classe bassa) e nessun posizionamento nelle due classi più elevate.

Al contrario, i maggiori punti di forza si concentrano nel dominio Sicurezza, con due terzi degli indicatori nelle classi di benessere relativo alta e medio-alta (il 45,8 per cento nella sola classe alta) e nessun posizionamento nella classe di coda. I tassi delle denunce di borseggio e delle denunce di rapina registrano nel 2022 valori regionali rispettivamente pari a 45,7 e 19,0 ogni 100 mila abitanti (a fronte di valori nazionali rispettivamente di 219,1 e 43,5 e di una media del meridione di 61,6 e 34,5). Per questi due indicatori, tutti

i valori delle province abruzzesi risultano inferiori alle medie di confronto, ad eccezione della provincia di Pescara dove si osservano 36,1 denunce di rapina ogni 100 mila abitanti. La provincia di L’Aquila presenta invece la quota di denunce di rapina più bassa della regione (5,5), in diminuzione rispetto al 2019. In tutte le province abruzzesi i furti nelle abitazioni sono invece più numerosi rispetto alla media del Mezzogiorno.

La regione si attesta a 219,3 denunce ogni 100 mila abitanti, a fronte di 131,8 nel Mezzogiorno. Anche il dominio Salute evidenzia punti di forza. Nessuna provincia abruzzese ricade nella classe bassa, ma la frequenza delle due classi più elevate scende al 50,0 per cento e soltanto il 12,5 per cento dei risultati è nella classe alta. La mortalità stradale dei giovani tra 15 e 34 anni (nel 2022 pari a 0,4 per 10 mila residenti) e quella per tumore tra le persone di 20-64 anni (nel 2021 pari a 7,2 per 10 mila) sono inferiori alle medie

di confronto in tutte le province; in particolare per quest’ultimo indicatore si registra, rispetto al 2019, un miglioramento (-0,5 punti) maggiore della media nazionale e che interessa L’Aquila, Teramo e Pescara, ma non Chieti.