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Punto interrogativo sul futuro della LFoundry di Avezzano

Nessuna novità dal tavolo ministeriale convocato per affrontare la situazione dello stabilimento di semiconduttori

Punto interrogativo sul futuro della LFoundry di Avezzano

Da Roma torniamo a casa, purtroppo, ancora una volta con un grande punto interrogativosul futuro industriale del sito della LFoundry di Avezzano. Dallazienda non sono state date indicazioni chiare sul rilancio e la produzione è al minimo storico. Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il tavolo convocato a Roma nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato alla vertenza dello stabilimento LFoundry, che continua a perdere unità e stabilità. Per il Comune di Avezzano, ha partecipato il consigliere comunale Alessandro Pierleoni, già assessore alle politiche del lavoro e delegato dal sindaco Giovanni Di Pangrazio. Dopo aver tracciato un bilancio a caldo dellincontro, a cui hanno preso parte anche tutte le organizzazioni sindacali, ha commentato così lesito del tavolo: La situazione della fabbrica non decolla e non migliora e noi non possiamo più continuare a brancolare nel buio o a navigare a vista: come amministratori,siamo molto preoccupati per i lavoratori, anche perché il 31 dicembre del 2026 scadrà lammortizzatore sociale della cassa integrazione. Ringraziamo il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto, che ha convocato il tavolo e che ha illustrato in maniera trasparente un ragionamento davvero apprezzabile. Il Sottosegretario ha, difatti, ribadito con convinzione la volontà del Governo di trovare una soluzione, garantendo ancora una volta la totale disponibilità a sostenere il rilancio del sito attraverso qualsiasi strumento disponibile, dai contratti di sviluppo fino alle opportunità offerte dal Chips Act, purché lazienda presenti però un piano industriale credibile, concreto e strutturato.  

La nostra amministrazione comunale - continua Pierleoni - continuerà a vigilare suinvestimenti, produzione e livelli occupazionali. Si attende larrivo in Europa del nuovo Ceo, subentrato dopo le dimissioni di Nabeel Gareeb, anche se, in un mese di tempo, le maestranze dello stabilimento di Avezzano non lo hanno ancora mai incontrato. Nutriamo fiducia nel fatto che SPARC (Sparc Semiconductor) voglia ancora portare avanti il progetto lavorativo avezzanese, salvaguardando investimenti, produzione e livelli occupazionali: il nostro sito produttivo, infatti, è lunico in Italia della holding di Hong Kong. Nel mese di settembre, dopo la pausa estiva, il tavolo tornerà a riunirsi a Roma: si auspica, questa volta, alla presenza del nuovo Ceo.

Da Avezzano - conclude Pierleoni - continuiamo a ribadire che il settore dei semiconduttori è strategico non solo dal punto di vista nazionale, ma anche europeo e che le misure a sostegno da intercettare sono davvero tante. Chiediamo rassicurazioni e garanzie allamministratore delegato Gianluca Testa: appena avrà avuto modo di incontrare il nuovo Ceo, lo invitiamo ad interfacciarsi immediatamente con il sindaco di Avezzano e con tutta lamministrazione comunale.

 

Tags: Llfoundry Avezzano stabilimento semiconduttori futuro

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