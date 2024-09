Precipitano con l’ultraleggero su una casa. Per fortuna sono vivi

Nella tarda mattinata una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Penne e due squadre dalla sede Centrale sono intervenute nel Comune di Elice a seguito della caduta di un ultraleggero decollato dal vicino campo volo, che dopo aver toccato le cima di alcuni alberi é precipitato sul tetto di una casa, cadendo successivamente nel cortile della stessa abitazione. Le due persone all'interno del velivolo, pilota e passeggero, sono state trasportate in ospedale, e fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Il personale vigile del fuoco ha provveduto, collaborando con il personale del 118 ad estrarre uno dei membri dell'equipaggio dal veicolo con l'utilizzo della barella spinale e provveduto a mettere in sicurezza il mezzo aereo. Una delle sue squadre VVF intervenute resta sul posto in assistenza fino all'avvenuta rimozione del veicolo.