Vigile del fuoco precipita nel vano ascensore. Si salva per miracolo

“.. anche se di notte suona la sirena quando noi usciamo nessuno piu' ci frena, il pompiere paura non ne ha”. Questo è il canto del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ben rappresenta lo spirito di un reparto orgoglio del nostro servizio pubblico e quanto sia difficile e pericoloso questo mestiere. Stanotte, infatti, sarebbe potuta accadere la tragedia. Ma grazie all’abilità ed all’addestramento dei pompieri le cose sono andate diversamente. Un incendio divampato nei palazzi Clerico, in via Tavo, metà di disperati e tossicodipendenti, aveva richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso. Il caposquadra impegnato nello spegnimento del rogo al terzo piano dell’edificio é precipitato dentro la tromba dell’ascensore, vuota e completamente buia, volando per dieci metri fino al piano terra. Durante la caduta il pompiere, che se l’è vista brutta, ha cercato di mantenere il corpo in equilibrio e per evitare un impatto letale. Per fortuna un cumulo di sacchi di rifiuti ha attutito l’impatto. Ovviamente è stato subito soccorso dai colleghi e quindi trasportato urgentemente in ospedale a Pescara. Non ha riportato ferite gravi ma il rischio che corrono questi uomini ogni giorno è altissimo. A lui, ai suoi compagni i migliori auguri di pronta guarigione.