La Polizia di Stato apre le porte a mille nuove professionalità specialistiche. Sono stati pubblicati quattro bandi di concorso per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori, destinati a rafforzare i settori dell'informatica, dell'economia, delle lingue straniere e della comunicazione istituzionale.

La novità più rilevante riguarda la ripartizione dei posti, che per la prima volta avverrà su base provinciale. I candidati potranno indicare, già all'atto della domanda, l'ordine di preferenza delle province disponibili per l'assegnazione, che sarà effettuata prima dell'avvio del corso di formazione secondo la scelta espressa.

I concorsi sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano compiuto i 28 anni di età e siano in possesso del titolo di laurea triennale stabilito nei rispettivi bandi, consultabili sul portale concorsionline.poliziadistato.it.

Sono 300 i posti riservati al settore informatico, per rispondere alla crescente esigenza di rafforzare le competenze tecnologiche e digitali della Polizia di Stato, in un contesto in cui l'evoluzione dei sistemi informatici e delle comunicazioni digitali ha profondamente trasformato tanto le modalità di svolgimento delle attività criminali quanto gli strumenti necessari per prevenirle e contrastarle.

Altri 270 posti sono destinati al settore economico, per l'individuazione di figure professionali dotate di specifiche competenze amministrativo-contabili.

Il settore linguistico e umanistico conta 230 posti, pensati per rafforzare le capacità operative e investigative in un contesto internazionale sempre più complesso, caratterizzato dalla mobilità delle persone, dalla dimensione transnazionale della criminalità e dalla crescente necessità di acquisire e interpretare informazioni provenienti da contesti linguistici e culturali differenti.

Chiudono il quadro i 200 posti per il settore della comunicazione istituzionale, per l'assunzione di personale in possesso di competenze teorico-pratiche avanzate nei processi comunicativi, nell'uso dei media digitali e nella gestione delle relazioni pubbliche.

Il percorso di selezione prevede un'eventuale prova preselettiva, la verifica dell'efficienza fisica con la prova della corsa, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la valutazione dei titoli e una prova orale. I candidati dichiarati vincitori frequenteranno un corso di formazione retribuito della durata di un anno.