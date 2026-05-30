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Mega operazione della Polizia di Stato: 1335 arresti e oltre 450 kg di droga sequestrati

In provincia di Pescara identificate 630 persone di cui 3 sono finite in manette e 12 denunciate. I dettagli nell'articolo

Mega operazione della Polizia di Stato: 1335 arresti e oltre 450 kg di droga sequestrati

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

Nell’ambito della provincia di Pescara, le attività pianificate in maniera puntuale dall’ufficio investigativo, hanno portato all’identificazione di 620 persone, all’arresto di 3 persone e alla denuncia di 12 soggetti. Importanti sono stati anche i dati dei sequestri, quasi 3 kg. di sostanze stupefacenti sequestrate e 6 sono invece le armi bianche rinvenute e sottoposte a sequestro.

Tags: Droga italia polizia di stato arresti provincia di Pescara ultime notizie

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