16 Set, 2025
Un chilo coca nel pacco con Minnie e Topolino

La droga destinata a Pescara era su una macchina fermata a Pretoro. Nei guai un operaio di 56 anni arrestato dai carabinieri di Chieti

Ancora droga sequestrata dalle forze dell'ordine. Parliamo stavolta di un chilo di cocaina che era nascosta in un pacco regalo. Sulla carta che lo avvolgeva le immagini dei volti di Topolino e Minnie, utilizzare con l'obiettivo di ingannare davanti ad un eventuale controllo. Lo stupefacente è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri di Chieti. La trasportava su un'auto fermata a Pretoro un operaio di 57 anni originario di Varese e residente a Pescara. La cocaina pura avrebbe fruttato sul mercato centinaia di migliaia di euro.

