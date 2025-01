“Abbiamo presentato 3.500 emendamenti al bilancio comunale 2025”. Lo ha annunciato il consigliere comunale di opposizione Domenico Pettinari riferendosi all’approvazione del bilancio del Comune di Pescara. “Questo numero imponente di emendamenti si è reso necessario per costringere l’amministrazione comunale a rivedere delle scelte politiche che riteniamo scellerate come ad esempio zero euro in bilancio su case popolari, zero euro su attività artigianali e commerciali, zero euro su transizione energetica, tagli imponenti di risorse al servizio idrico, disabilità, protezione civile e servizi educativi e risorse davvero irrisorie su terza età (appena 20 mila euro) e piano di eliminazione barriere architettoniche (appena 50 mila euro) – ha aggiunto Pettinari -. I nostri emendamenti serviranno a stanziare risorse su questi capitoli vuoti o rimpinguare i capitoli tagliati e nello specifico serviranno a finanziare alcuni nostri emendamenti di merito: 50mila euro per sostenere le spese per l’effettuazione degli sgomberi degli alloggi Edilizia residenziale pubblica (Erp)e per le attività successive e propedeutiche, 50mila finalizzati a sostenere le spese di investimento per manutenzione finalizzata alla riassegnazione degli alloggi Ero, 50mila finalizzati all’aumento della sostenibilità urbana attraverso le cure colturali e la difesa fitosanitaria, 50mila perla valorizzazione e conservazione degli alberi monumentali, 100mila finalizzati a concedere un contributo straordinario alla società Pescara Multiservice per ripristino emissione degli abbonamenti mensili agevolati per le auto ibride e plug-in”.