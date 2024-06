Pescaresi ’nauseati’ dalle urne. Alle 19:00 ha votato solo il 49%

Pescaresi ‘nauseati’ dalle elezioni. Almeno questo è il dato che emerge dall’affluenza alle urne: alle ore 19:00, infatti, aveva votato soltanto il 49,1% degli aventi diritto su un totale di 103mila elettori. Ricordiamo che i centosettanta seggi dislocati nei vari quartieri del capoluogo Adriatico resteranno aperti fino alle ore 23:00, perciò rinnoviamo l’invito ai nostri lettori che non hanno ancora esercitato questo dovere costituzionale, a recarsi in uno dei seggi per scegliere l’ultimo sindaco della città di Pescara prima della fusione.