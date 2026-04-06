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Pescara sotto la pioggia: il fiume rompe gli argini e allaga la golena

Disagi alla viabilità e 800 persone bloccate in stazione

Pescara sotto la pioggia: il fiume rompe gli argini e allaga la golena

Una notte di massima allerta quella appena trascorsa nel capoluogo adriatico. La pioggia battente, che non ha concesso tregua per ore, ha spinto il fiume oltre i limiti: intorno alle 5:00 di questa mattina, le acque hanno rotto gli argini invadendo completamente la golena nord (già interdetta al traffico insieme a quella sud). Le immagini dell’esondazione restituiscono uno scenario impressionante, sebbene la macchina dei soccorsi abbia evitato il peggio nelle aree centrali.

Nonostante la città regga l'urto, le criticità maggiori si concentrano nella zona industriale, in particolare nei pressi della Fater. La situazione ha imposto misure drastiche per la sicurezza stradale: sull'Asse Attrezzato chiusi entrambi i bracci dello svincolo (sia in direzione Pescara che da Chieti) e la relativa rotatoria in uscita. In Via Raiale sbarrato il secondo sottopassaggio vicino all'ex cementificio; resta chiuso anche quello in zona Fater che conduce verso il porto, completamente allagato. La Polizia Locale è stata impegnata ininterrottamente dalle 24:00 alle 06:00 per gestire le chiusure.  Oltre al fronte cittadino, si è aperta un'emergenza ferroviaria. A causa dell’allagamento dei binari nel tratto di Vasto, la circolazione è rimasta bloccata, riversando sulla stazione di Pescara circa 800 passeggeri. La situazione di stallo si è risolta intorno all’una di notte, grazie ai pullman sostitutivi messi a disposizione da Rfi per permettere ai viaggiatori di raggiungere le proprie destinazioni.

Il sindaco Carlo Masci, in costante contatto con il comandante della Polizia Locale, Danilo Palestini, e con il questore Carlo Solimene, ha seguito l’evolversi degli eventi per tutta la notte. "Un ringraziamento va a tutti gli operatori impegnati sul campo", ha dichiarato il primo cittadino, citando la Protezione Civile, la Polizia Locale, Ambiente Spa, Pescara Multiservice e Pescara Energia, quest'ultima intervenuta per ripristinare i guasti alla linea elettrica pubblica.

Le attività di monitoraggio proseguono senza sosta. Il Comune ricorda che per segnalazioni o emergenze il Centro Operativo Comunale (COC) resta aperto e raggiungibile al numero:

Tags: maltempo Pescara Comune di Pescara

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