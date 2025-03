Maltempo: chiuse tre strade a Pescara

Per consentire gli interventi necessari, le seguenti strade sono attualmente chiuse al traffico. In Via Spaventa (da Via Chiarini a Via D’Avalos) la strada è allagata e la Protezione civile sta intervenendo con l’idrovora. In Via L. D’Annunzio traffico 'off limits' per un albero pericolante. Invece in Via della Pineta proprio la caduta di un albero ha interrotto la circolazione. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per rimuoverlo.