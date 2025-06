Pescara senza più sindaco

Con una decisione clamorosa il Tar Abruzzo ha invalidato il voto in 27 sezioni su 171 sulle quali sono state registrate irregolarità alle scorse elezioni comunali pescaresi tenutesi nel giugno 2024. In quella consultazione l’attuale primo cittadino Carlo Masci (Forza Italia) fu rieletto al primo turno col 50,95% di preferenze (esattamente per 584 voti). Il candidato Carlo Costantini si fermò al 34,24%, mentre Domenico Pettinari (13,08%) e Gianluca Fusilli di Italia Viva (1,73%). Di seguito le sezioni che torneranno all’urna: 2, 28, 31, 43, 44, 46, 55, 57, 71, 74, 89, 117, 140, 157, 166, 25, 42, 45, 47, 51, 73, 78, 90, 95, 137, 145 e 169.