Pescara sbanca Chiavari e si prende la vetta in solitaria

Il big match della sesta giornata va al Pescara. Valzania affonda l'Entella e regala la vetta della classifica alla sua squadra.

Mini turnover per Gallo che sceglie Siatounis in mezzo al campo e Santini in attacco vicino a Guiu. Nel Pescara dentro Tunjov, Lonardi, Tonin, Bentivegna e Meazzi e fuori Squizzato, Dagasso, Ferraris, Vergani e Cangiano. Ritmi lenti in apertura: l'Entella prova a spezzare la monotonia al 33' con Bariti che ben pescato da Tiritiello non riesce a trovare la porta dopo un ottimo controllo. Nel finale di tempo ci sono più spazi: ci provano prima Meazzi e poi Guiu ma senza fortuna.

Nella ripresa Baldini cambia Dagasso e Cangiano per Tunjov e Bentivegna. Poi entra Vergani e nemmeno il tempo di toccare il primo pallone che il Delfino passa in vantaggio: colpo di testa di Valzania su angolo calciato da Meazzi e palla in rete. I padroni di casa provano subito a rispondere ma Castelli viene fermato. La reazione dell'Entella però è tutto qui. Finisce così 0-1 con i pescaresi che si prendono il primo posto in solitaria. Prossimo impegno lunedì 30 con i biancazzurri che ospiteranno il Carpi.

Entella Pescara 0-1 57' Valzania

Entella (3-5-2) Siaulys, Manzi, Tiritiello, Parodi; Bariti, Franzoni (59' Casarotto), Lipani (59' Di Noia), Siatounis (59' Corbari), Di Mario (71' Tomaselli); Guiu, Santini. All.: Gallo

Pescara (4-3-3) Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese; Tunjov (46' Dagasso), Lonardi, Valzania (76' De Marco); Bentivegna (46' Cangiano), Tonin (57' Vergani), Meazzi (65' Merola). All.: Baldini



Arbitro: Dario Madonia di Palermo

Note: ammoniti: Pierozzi, Pellacani, Corbari