Pescara sarà capitale italiana dell’Arte contemporanea nel 2026?

“Sono orgoglioso ed emozionato di leggere Pescara tra le 5 finaliste per diventare Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026. Con il nostro progetto “Pescara città contemporanea – Una porta aperta ai sogni”, abbiamo conquistato un posto nelle fase finale dopo la valutazione di ben 23 candidature”. così il primo cittadino del capoluogo Adriatico Carlo Masci.

“Grazie a tutti coloro che hanno lavorato con noi e ci accompagnano in questa grande avventura. Ci prepariamo a fare l’ultimo passo, quello più importante, sapendo che non sarà facile e che tutti insieme abbiamo dato il massimo, per raggiungere l’ambito traguardo di essere la prima città capitale dell’arte contemporanea”. ha concluso Masci.