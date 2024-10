Niente Pescara “Capitale italiana dell'Arte contemporanea“

E’ Gibellina la città insignita del titolo di "Capitale italiana dell'Arte contemporanea" per l'anno 2026.

Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in occasione della cerimonia di proclamazione del comune scelto tra i 5 finalisti con Pescara, Carrara, Gallarte, e Todi avvenuta dopo il vaglio delle 23 proposte di candidatura arrivate al Ministero.

Dunque nulla di fatto per il capoluogo Adriatico nonostante i tanti sforzi profusi ed il pressing politico: non avrà quel milione di euro necessario per finanziare i tanti progetti di rilancio del ‘contemporaneo’ totalmente assenti dai tempi di Cesare Manzo.