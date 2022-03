Pescara piange la scomparsa di Giusy Genovese

Ha scosso tutta la città di Pescara la notizia della prematura scomparsa di Giusy Genovese. Aveva solo 49 anni e da alcuni mesi lottava contro un terribile male. Giusy lascia nel dolore il marito Sergio Di Girolamo, sovrintendente della Guardia di Finanza, il figlio Lorenzo, la mamma Emira, le sorelle, il fratello e i tanti amici. La notizia della morte ha gettato nello sconforto i tanti conoscenti della famiglia che in queste ore si sono uniti a loro e la ricordano con grande affetto. "Una moglie e madre meravigliosa. Una persona speciale e sensibile. Sembrano parole retoriche ma non è così. Lascia un vuoto incolmabile in chi ha avuto il piacere di conoscerla " il ricordo di un amico di famiglia, Giuseppe Cantagallo. I funerali si svolgeranno domani mercoledì 9 marzo alle 15 nella Chiesa Beata Vergine Maria del Rosario in via Cavour, non molto distante dall'abitazione della donna. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Mambella a Montesilvano. La redazione Abruzzoindependent.it esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore