Dolore a Pescara per la scomparsa della giovane insegnante Daniela Cappelluti

Si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella Chiesa di Santo Stefano a Pescara i funerali della giovane madre scomparsa ieri. Daniela Cappelluti di 46 anni è venuta a mancare dopo aver lottato tenacemente contro un male. Una terribile notizia che ha lasciato amici e conoscenti senza fiato. Laureata in lingue insegnava sostegno alla Virgilio, lascia il marito Roberto e il figlio Alessandro. La tragica notizia della morte dell'insegnante ha fatto in pochi minuti il giro del web e dei social, in tanti hanno voluto lasciare un messaggio sulla sua pagina Facebook:

"Dolcissima Daniela, guerriera instancabile, donna dal cuore grande, sempre sorridente nonostante tutte le avversità, è un onore averti conosciuta. Sei un esempio di forza, coraggio e bontà d'animo che mi ha arricchita e che porterò sempre nel cuore insieme al tuo sorriso. Veglia sulla tua famiglia. Buon viaggio" (Anna Brandolini)

"Fino all’ultimo hai organizzato una riunione per lottare per la nostra biblioteca. I bambini devono crescere con i libri, dicevi. Ti ho sempre ammirato, ci mancherai" (Antonio Blasioli)

"Il tuo sorriso e la tua voglia di combattere senza mai arrenderti rimarranno sempre nel cuore.. ciao Daniela buon viaggio" (Gloria Passeri)

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Mambella a Montesilvano. Alla famiglia della docente scomparsa prematuramente, vanno le nostre più sentite condoglianze.