Pescara piange la scomparsa dello storico pasticcere Gino Parete

Pescara si stringe nel dolore per la perdita di Luigi Parete, fondatore e titolare della Pasticceria Gino, un simbolo della tradizione pasticcera della città, scomparso all'età di 78 anni. Nato ad Abbateggio, Luigi si trasferì con la famiglia sulla costa ad appena 13 anni, portando con sé la passione per la cucina e la pasticceria che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita.

La sua carriera ebbe inizio nel 1971, quando aprì il suo primo laboratorio in via Ravenna, conquistando nel corso degli anni la fiducia e l'affetto di numerosi clienti. Quindici anni più tardi, decise di trasferire la sua attività in via del Circuito, dove la sua pasticceria divenne una delle più rinomate e ricercate della città, un punto di riferimento per gourmand e appassionati.

Oltre al suo talento in cucina, Gino amava dedicarsi alla montagna, praticando lunghe passeggiate con amici e rifugiandosi, quando il lavoro lo permetteva, sul suggestivo Lago di Scanno, luogo che gli offriva pace e ispirazione.

Sposato con Dea, lascia tre figli: Giampiero, chef di professione e sopravvissuto alla tragedia di Rigopiano, il primo a lanciare l’allarme; Fernando, che ha ereditato la passione per la pasticceria e oggi conduce con entusiasmo l’attività di famiglia; e Mariastella, le nuore Adriana e Monica, e gli amati nipoti Gianfilippo e Ludovica.

La camera ardente sarà allestita nel pomeriggio di oggi presso la casa funeraria in via Raiale 183. I funerali si terranno invece giovedì 22 maggio alle ore 15.30 nella chiesa degli Angeli Custodi in via Lago di Posta, dove amici, parenti e clienti potranno tributare l’ultimo saluto a un uomo che ha segnato con il suo lavoro e la sua passione la tradizione dolciaria di Pescara. Non prima di avef fatto una breve sosta, intorno alle 14.45, davanti alla sua storica pasticceria.

Addio, Gino. La tua dolcezza e il tuo sorriso resteranno nel cuore di tutti noi.