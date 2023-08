Pescara perde Torino dopo Milano: che succede all’Aeroporto d’Abruzzo?

C’è una discreta preoccupazione intorno all’Aeroporto d’Abruzzo che, dopo il collegamento Ryanair con Milano, rischia di perdere anche quello per Torino. Al momento non ci sarebbe ancora nulla di ufficiale, ma sul sito della compagnia il volo non è più prenotabile dopo il 5 novembre e alcuni utenti starebbero ricevendo un messaggio in cui viene comunicato che il volo “è stato cancellato a causa di ragioni commerciali”. La Saga, società di gestione dello scalo, sottolinea di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali e di non poter né confermare né smentire la notizia. “Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalla compagnia – dice il presidente, Vittorio Catone in una dichiarazione riportata sui media – pertanto non possiamo né confermare né smentire la cancellazione del collegamento da e per Torino. Abbiamo appreso soltanto dai social e dagli organi di stampa dell’impossibilità di prenotare nuovi voli dal mese di novembre, ma non avendo ricevuto nessuna informazione ufficiale e diretta dalla compagnia preferiamo non esprimerci. Certamente – conclude – sarà nostra premura avere un confronto con il vettore”.

“Il volo Pescara-Torino cesserà di esistere il prossimo 5 novembre. Dopo la scomparsa del collegamento con Milano Linate, l’Abruzzo perde un’altra destinazione fondamentale per la sua economia. Complimenti alla Regione Abruzzo”. È il commento del deputato Luciano D’Alfonso