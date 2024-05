Incensurato girava per Rancitelli con una pistola rubata e carica

Aveva con sé hashish e una pistola Beretta calibro 6,35 rubata e completa di caricatore contenente una cartuccia, pronta a fare fuoco. Il giovane, residente a Pescara, si trovava a bordo dello scooter, quando è stato avvistato in zona Rancitelli dai baschi verdi e dalle unità cinofile del Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico, nel corso di un pattugliamento del territorio per la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela della sicurezza pubblica. Dopo aver tentato di ripartire alla vista dei militari, i finanzieri lo hanno fermato, e durante l’ispezione e i controlli, grazie all’ausilio del cane antidroga Ghiom, pastore tedesco di sei anni, hanno sorpreso il giovane in possesso della sostanza stupefacente del tipo hashish e della pistola rubata, immediatamente posti sotto sequestro assieme a due telefoni cellulari. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale, il giovane, incensurato, è stato tratto agli arresti domiciliari per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione, e segnalato come consumatore di droga alla Prefettura, con rischio di ritiro patente di guida ed altri obblighi.