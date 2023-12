Pescara é tra le città meno care d’Italia

La città di Pescara in base ad una classifica compilata dall’Unione Nazionale Consumatori risulta al 13 esimo posto tra quelle dove i prezzi sono diminuiti maggiormente. A novembre scorso il tasso diinflazione è risultato negativo dello 0,9% con unrisparmio di 183 Euro. In Abruzzo il tasso diinflazione si è attestato a -0,4%,registrando il valore più basso in Italia subito dopo quello del Molise con un tasso dello -0,8%, pari a un risparmio di 146 Euro. In Italia, secondo l’ISTAT, nel mese di novembre, l’inflazione ha registrato una diminuzione dello 0,5%su base mensile e un aumento di 0,7% su base annua, da +1,7% nel mese precedente. La decelerazione del tasso di inflazione è dovuta prevalentemente alla flessione dei prezzi energetici sia regolamentati che non regolamentati. Per quanto riguarda i prezzi deiprodotti alimentari e bevande analcoliche, invece di scendere sono saliti nonostante l’iniziativa del Governo il “carrello tricolore”, ossia il simbolo esposto sugli scaffali con cui i consumatori avrebbero potuto reperire prodotti di prima necessità a prezzi contenuti. Come ha dichiarato Massimiliano Dona, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, “ il trimestre anti inflazione per il momento è stato un fiasco”.