Pescara è la terza città meno cara

A Pescara si vive bene non solo perché è la terza città italiana, dopo Imperia e Catania, dove il clima è migliore, ma anche perché Pescara, dopo Napoli e Palermo, è la terza città meno care d’Italia. Un dato per tutti che è emerso è quello del costo del petto di pollo che da noi si aggira attorno 8,82 Euro al chilo, è il meno caro che in qualsiasi altra città italiana. Lo studio sul costo della vita proviene dall’associazione dei consumatori Codacons che, in base ai dati forniti dal MISE, ha messo a confronto i prezzi di un paniere di beni e servizi in 17 province italiane tra cui quella di Pescara. L’indagine ha stabilito che in seguito agli ultimi forti incrementi dei listini dei prezzi al dettaglio, con un tasso di inflazione del 7,9% a luglio, Milano, Aosta e Trento sono risultate le città più care d’Italia, mentre Napoli, Palermo e Pescara quelle più economiche.



Le città del Mezzogiorno risultano le più convenienti sul fronte dei prezzi al dettaglio, ma secondo il Codacons la forbice è destinata purtroppo a ridursi.