Pescara beffato a Chiavari, l'Entella pareggia in extremis

Pescara rimontato in pieno recupero: a Chiavari finisce 1-1. Il gol di Di Nardo illude gli abruzzesi, poi Tiritiello al fotofinish spegne la gioia per il primo successo esterno. Tanti rimpianti per Vivarini.

Un pareggio dal sapore amarissimo, che lascia l'amaro in bocca e la sensazione di aver gettato alle ortiche due punti fondamentali per la classifica. Il Pescara torna da Chiavari con un 1-1 contro la Virtus Entella maturato nel modo più crudele: un gol subito in pieno recupero, al 93', che vanifica la rete di vantaggio siglata da Di Nardo nella ripresa.

Per i biancazzurri, falcidiati dagli infortuni ma autori di una prestazione comunque solida, si tratta del primo punto conquistato in trasferta in questa stagione, ma la gioia è strozzata in gola. Il colpo del difensore-goleador ligure Tiritiello, infatti, ha spento il sogno di una vittoria esterna che avrebbe dato morale e ossigeno in vista del turno infrasettimanale.

La prima frazione di gioco si è sviluppata su ritmi non elevatissimi. L'Entella, imbattuta in casa, ha provato a farsi vedere con Fumagalli e un'occasione di Mezzoni ben neutralizzata da Desplanches, oggi tra i migliori. Il Pescara, ben messo in campo da mister Vivarini, ha risposto al 27' con una punizione velenosa di Dagasso che si è stampata sulla traversa, facendo tremare i padroni di casa.

Nella ripresa, il Delfino alza i giri e al 73' trova il meritato vantaggio: l'assist è da manuale, pennellato da Dagasso (davvero un motore inesauribile a centrocampo), per la testa di Antonio Di Nardo che salta più in alto di tutti e insacca alle spalle di Colombi. È il terzo centro in campionato per l'attaccante biancazzurro, un gol che sembrava poter valere oro. Con il Pescara in vantaggio, l'Entella si riversa in avanti con la forza della disperazione. La difesa abruzzese regge con ordine fino all'ultimo respiro. Poi, al minuto 93, la doccia fredda: una mischia convulsa in area, carambole e rimpalli, l'Entella non molla e alla fine è il difensore Andrea Tiritiello a trovare la zampata decisiva, insaccando da pochi passi per l'1-1 finale. Un gol rocambolesco, che premia la determinazione ligure ma punisce oltremodo gli sforzi del Pescara.

Con questo pareggio, il Pescara sale a quota 7 punti, restando appena fuori dalla zona retrocessione. I rimpianti sono palpabili: il primo successo in trasferta era ad un passo, ma la squadra ha peccato di cinismo nel finale. Mercoledì, all'Adriatico, arriva l'Avellino per il turno infrasettimanale: una sfida cruciale per ritrovare subito il sorriso e trasformare i rimpianti di Chiavari in benzina per il futuro.

TABELLINO

VIRTUS ENTELLA-PESCARA 1-1 Reti: 73' Di Nardo (P), 93' Tiritiello (E).

ENTELLA: Colombi; Parodi (39'st Boccadamo), Tiritiello, Marconi; Mezzoni (22'st Bariti), Nichetti (35'st Ankeye), Di Mario, Karic, Franzoni; Fumagalli (35'st Dalla Vecchia), Debenedetti (22'st Russo). All. Andrea Chiappella

A DISPOSIZIONE: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Matteazzi,Moretti, Portanova.

PESCARA: Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Letizia (39'st Graziani), Valzania (39'st Gravillon), Squizzato, Dagasso, Corazza (46'st Giannini); Meazzi (25'st Caligara), Di Nardo (39'st Okwonko). All. Vincenzo Vivarini

A DISPOSIZIONE: Saio, La Barba, Brandes, Berardi, Vinciguerra, Tonin, Sgarbi.

ARBITRO: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. ASSISTENTI: Federico VOTTA (Moliterno) e Marco CEOLIN (Treviso). QUARTO UOMO: Lorenzo MACCARINI (Arezzo). VAR: Alberto SANTORO (Messina). AVAR: Giacomo PAGANESSI (Bergamo)

Amm: Marconi, Parodi, Caligara

FOTO DI COPERTINA: PAGINA FACEBOOK PESCARA CALCIO, CREDITS MASSIMO MUCCIANTE