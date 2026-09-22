Pescara, al via il Distretto della Musica

È stato avviato ieri mattina, in via Saffi, il cantiere per la realizzazione della nuova ala del Conservatorio “Luisa d’Annunzio” di Pescara e del nuovo auditorium da 500 posti, destinato ad accogliere eventi, concerti e convegni. Alla consegna del cantiere all’impresa Strever, aggiudicataria dell’appalto, erano presenti il sindaco di Pescara Carlo Masci, il dirigente del settore Lavori Pubblici Giuliano Rossi, funzionari del Comune di Pescara e i rappresentanti dell’impresa.

L’intervento, per un importo complessivo di 15 milioni di euro, rappresenta un progetto atteso da anni e consentirà di riqualificare un’ampia porzione della città tra viale Bovio e la strada Parco, trasformando un’area da tempo in stato di abbandono in un moderno Distretto della Musica, a servizio del Conservatorio “Luisa d’Annunzio” e dell’intera città.

“Oggi è un giorno speciale per Pescara – commenta il sindaco Masci – perché la consegna all’impresa Strever della struttura dell’ex scuola Muzii significa dare il via a un intervento atteso da decenni e che completeremo nel giro di due anni. Con questo lavoro andremo a trasformare completamente la zona che diventerà un gioiello di Pescara. L’appalto è di 15 milioni di euro per la realizzazione della nuova struttura del Conservatorio e dell’Auditorium e rappresenta il più grande lavoro, dopo l’area di risulta, che abbiamo fatto in questi anni. Il nostro Conservatorio è un’eccellenza, avrà altri spazi per le sale di musica, un nuovo auditorium che sarà un luogo nel quale poter organizzare non soltanto appuntamenti musicali ma anche incontri e convegni di cui Pescara ha bisogno. Andiamo avanti con lavori importantissimi che cambiano il volto della città – conclude Masci – perché Pescara è sempre di più un punto di riferimento nazionale e internazionale per gli eventi e la cultura”.

Soddisfatto anche Guglielmo Lancasteri, presidente del Conservatorio “Luisa d’Annunzio”: “L’apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo Auditorium e per l’ampliamento del Conservatorio di Musica ‘Luisa D’Annunzio’ di Pescara rappresenta una giornata di particolare importanza, che segna l’avvio concreto di un progetto atteso e strategico per il futuro della nostra Istituzione. Si tratta di un investimento significativo nella cultura, nella formazione musicale e nella crescita del nostro Conservatorio, che potrà finalmente disporre di spazi adeguati alla qualità della propria attività didattica, artistica e di ricerca, nonché di un auditorium capace di accogliere concerti, eventi e manifestazioni di livello sempre più elevato. È una grande opportunità per Pescara e per l’intero territorio, perché una struttura musicale moderna e qualificata può diventare un vero polo culturale, aperto alla città, agli studenti, ai giovani artisti e alla comunità, contribuendo a rafforzare il ruolo di Pescara quale città della musica e della cultura. Oggi non inauguriamo semplicemente un cantiere: poniamo una pietra fondamentale nella costruzione del futuro del nostro Conservatorio e, insieme ad esso, del futuro culturale della nostra città e della nostra regione”.

Il progetto prevede la ristrutturazione, la demolizione selettiva e l’ampliamento dell’ex scuola media Muzii, con il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti e la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla formazione, alla cultura e alla musica. Il nuovo polo comprenderà aule, sale studio, sale di registrazione, laboratori musicali, un’audioteca e una biblioteca multimediale, oltre a spazi destinati ad attività aperte alla cittadinanza, tra cui club musicali, bookshop e un punto ristoro.

Cuore dell’intervento sarà il nuovo auditorium da 500 posti, che permetterà di ospitare concerti, manifestazioni, convegni e appuntamenti culturali, diventando un nuovo spazio pubblico di riferimento per Pescara. Il finanziamento complessivo di 15 milioni di euro è composto da 10 milioni di euro di finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca e da 5 milioni di euro di finanziamento FSC della Regione Abruzzo.