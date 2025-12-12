Pescara, addio a Luca Marzoli

Pescara e, in particolare, la comunità di Pescara Colli, sono in lutto per l'improvvisa scomparsa di Luca Marzoli, il primogenito della celebre famiglia di pasticceri che ha reso il nome "Marzoli" sinonimo di eccellenza artigianale in Abruzzo.

Luca Marzoli, 54 anni, è venuto a mancare improvvisamente e inaspettatamente questa mattina. La sua morte arriva a distanza di pochi anni da quella del padre e fondatore, un dolore che rinnova il senso di vuoto per la storica attività e per l'intera città.

La storia della Pasticceria Marzoli è profondamente legata a quella di Pescara Colli. Fu il papà, il compianto Lino Marzoli, ad aprire l'attività nel lontano 1971, a pochi passi dalla Basilica della Madonna dei Sette Dolori.

In oltre cinquant'anni di storia, la pasticceria ha costruito una reputazione inossidabile, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di pescaresi. Prodotti iconici come i panettoni e le colombe farcite con la loro inconfondibile crema pasticcera avevano superato i confini regionali, tanto da conquistare persino il palato di Papa Giovanni Paolo II.

La famiglia Marzoli aveva già affrontato un immenso dolore nel dicembre del 2021 con la scomparsa del fondatore, Lino Marzoli. A soli quattro anni di distanza, la prematura dipartita di Luca segna un nuovo, drammatico capitolo per la dinastia pasticcera.

Luca era un pilastro dell'attività e un volto noto e amato da tutti i clienti che frequentavano la storica sede di Pescara Colli, chiusa a maggio 2024 e che si era trasferita in via Valle di Rose.

Luca Marzoli lascia la moglie Rossella, i figli Victor e Stefania, il genero Fabrizio, la sorella Lucia e il fratello Cristian. La redazione e l'intera comunità si stringono attorno ai familiari in questo momento di profondo e incolmabile dolore, ricordando la sua professionalità, la sua gentilezza e il sorriso che da sempre accoglieva i clienti dietro il bancone. Domani alle 15.00 nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori ci sarà l'ultimo saluto.