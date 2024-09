“Perdere" è il primo singolo di Luca Romagnoli, in uscita sui digital store e in rotazione radiofonica da mercoledì 2 ottobre.

La canzone, una ballad acustica dolce e malinconica che vede la sapiente produzione di Fabrizio Cesare, confluirà nel primo album da solista del frontman dei Management (del dolore Post-Operatorio) in uscita a dicembre 2024, che ha deciso di ritagliarsi uno spazio tutto suo per raccontare la sua parte più intima, in una sorta di scontro/incontro con i suoi demoni nascosti.

Pre-salva/Ascolta Perdere sugli store digitali:https://bfan.link/perdere-1

"Perdere è una canzone scritta su ciò che se ne va: i momenti, i giorni, gli anni, noi – racconta Luca Romagnoli.

C'è un momento della vita in cui suona una campanella, per segnare il punto in cui quello che abbiamo vissuto è più di quello che ci resta da vivere.

Bisogna allora fare un gran lavoro per scendere a patti con la nostra debolezza, accettare che questo perdere ad ogni passo qualcosa, fa parte della vita.

Perdere è un dolce omaggio alla maturità.

Perdere è dedicata alle assenze, a quel dolore che si può sopportare solo trasformandolo in poesia".

CREDITI

PERDERE

Testo: Luca Romagnoli

Musica: Fabrizio Cesare

Luca Romagnoli: voce

Fabrizio Cesare: Chitarra classica e tastiere

Produzione artistica: Fabrizio Cesare

Mix e mastering: Matteo Cantaluppi

Edizioni: Cassis Publishing

Produzione esecutiva: Alessandro di Giacomo x ITM.srl

Foto copertina: Mark David Alunni x ITM.srl

Graphic design: Nicholas Martini x ITM.srl

BIOGRAFIA LUCA ROMAGNOLI

Luca Romagnoli, cantautore italiano legato visceralmente al mondo indipendente e alternativo, è noto per essere il frontman e autore dei testi dei "Management" (del dolore Post-Operatorio).

I suoi concerti sono conosciuti come concentrati di poesia e provocazioni; si può assistere al suo lato più intimista, emotivamente sussurrato, oppure osservare un demone che non scende a patti col suo tempo.

Abbiamo visto il suo pubblico commuoversi per la delicatezza dei suoi interventi oppure rimanere scioccato davanti alla forza delle sue performance.

Dopo aver pubblicato sette dischi con i Management, sì è dedicato nel 2024 ad un progetto parallelo solista, che uscirà a dicembre 2024, in cui ha deciso di raccontarsi senza mezzi termini, mettendoci di fronte ad un esorcismo.

Nelle prossime settimane usciranno i primi singoli e video che lanceranno il disco, del quale non possiamo ancora annunciare il nome.

TESTO

PERDERE

Io non voglio più parlare di futuro/ e non credo alle promesse di nessuno

sono mesi ormai che ho smesso anche di bere/ l'unica cosa che sapevo fare

Quando siamo a letto un bacio e m'addormento/ e non so spiegarti più che cosa sento

non m'ammazzo perché tanto non ha senso/ mi vuoi bene anche se mi lamento?



Sai cosa ho scoperto diventando grande?/ Ho scoperto che si può anche perdere/ ma mi ci metto a ridere

E non cado più in ginocchio per nessuno/ e non prego neanche se cascasse il cielo

voglio solo vedere dove va a finire/ questa vita che è bella sì/ ma da morire

Anche se mi rendo conto del disastro/ non mi pento mai un giorno d'esser nato

e mi prendo tutto quello che mi viene/ finché sento questo sangue nelle vene



Sai cosa ho scoperto diventando grande?/ Ho scoperto che si può anche perdere/ ma mi ci metto a ridere

finché sono vivo voglio vivere/ e quando muoio posso anche morire

e quando muoio posso anche morire

Ma sì vediamo come va a finire/ e poi vediamo come va a finire/

ma sì vediamo come va a finire/ non è la fine finché lo puoi dire

Segui Luca Romagnoli

Web: https://lucaromagnoli.com/

IG: https://www.instagram.com/lucaxromagnoli

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008032637832