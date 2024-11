Fatturare, il nuovo singolo di Luca Romagnoli in uscita mercoledì

"Fatturare", in uscita sui digital store e in rotazione radiofonica da mercoledì 20 novembre, è il nuovo singolo del progetto solista di Luca Romagnoli, frontman dei Management (del dolore post-operatorio).



"/L'unico verbo possibile della nostra epoca /– racconta *Luca*/, equivale a respirare. Nove lettere orizzontale: Fatturare. Guarda quei puntini che si muovono come pazzi sul pianeta terra, costruendo e comprando cose: siamo noi. //Siamo noi, che non portiamo rispetto neanche per il luogo che viviamo, la natura, e che stiamo affondando ma non lo sappiamo.

//Cosa diceva l'oroscopo ai ragazzi del Titanic?”.// /



Pre-salva/Ascolta Fatturare sugli store digitali: https://bfan.link/fatturare*



Dopo Perdere, il brano che ha annunciato l’album, e il doppio singolo Mi sono perso/Bi emme vù, il *6 dicembre uscirà per La Tempesta Dischi La Miseria, il primo album da solista di Luca Romagnoli.





BIOGRAFIA

Luca Romagnoli, cantautore italiano legato visceralmente al mondo indipendente e alternativo, è noto per essere il frontman e autore dei testi dei "Management" (del dolore Post-Operatorio).



I suoi concerti sono conosciuti come concentrati di poesia e provocazioni; si può assistere al suo lato più intimista, emotivamente sussurrato, oppure osservare un demone che non scende a patti col suo tempo.



Abbiamo visto il suo pubblico commuoversi per la delicatezza dei suoi interventi oppure rimanere scioccato davanti alla forza delle sue performance.



Dopo aver pubblicato sette dischi con i Management, sì è dedicato nel 2024 ad un progetto parallelo solista, in cui ha deciso di raccontarsi senza mezzi termini, mettendoci di fronte ad un esorcismo.



FATTURARE



Sono venuto a vedere il bluff: manca la sostanza, la sostanza!

Un suono senza pancia, senza pancia!

Che bella macchina, è tonda ma pure quadrata

Fatturare fatturare produrre

Dio pallone onnipotente!

Che noia, facciamo un figlio? Più feroci della bibbia

Le bestie dentro i mattatoi, quei puntini siamo noi

A farne le spese i civili! Le banche che promuovono i diritti:

tristi come il circo, tristi come lo zoo

Apparenza apparenza apparenza apparenza apparenza



Amore scusami, sto lavorando

Amore un attimo, sto fatturando

Amore un attimo soltanto, un attimo solo



Sono venuto a vedere il bluff: la politica? Un ramo della pubblicità

La retromarcia dell’esistenza, la retromarcia dell’esistenza

la retromarcia dell’esistenza, la retromarcia dell’esistenza

La retromarcia dell’esistenza!

Come una voce umana in altri materiali torturata

in quest’affare della felicità, in quest’affare triste della felicità

Ma che facciamo questa sera?



Amore scusami, sto lavorando

Amore scusami, sto fatturando

Non succede mai niente, non succede mai niente

e se succede qualcosa non è niente di che

Pizza pizza sushi gourmet gourmet gourmet

gourmet gourmet sushi sushi (La partita…la partita!)

Dio pallone onnipotente

Evviva il dio pallone onnipotente!



Amore scusami, sto lavorando

amore un attimo, sto fatturando

Amore un attimo soltanto, un attimo solo



Cosa diceva l’oroscopo a quelli del Titanic?

Cosa diceva l’oroscopo a quelli del Titanic?

Cosa diceva l’oroscopo ai ragazzi del Titanic?

Cosa diceva l’oroscopo a quelli del Titanic?



E intanto babbo natale lancia i regali

su quelle case, le nostre case

guarda i bambini, i miei bambiniBoom boooom boooooooom