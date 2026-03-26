“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Perde la testa al Pronto Soccorso di Chieti
Arrestato un ventisettenne che aveva aggredito un infermiere e una guardia giurata. I dettagli nell’articolo
Momento di follia al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Chieti. Un ragazzo di 27 anni, teatino, è stato arrestato dopo aver aggredito un infermiere e una guardia giurata. L’intervento degli agenti della Volante della Questura è avvenuto intorno alle 5 del mattino: l’azione violenta è cessata quando i poliziotti hanno estratto e attivato il taser, senza utilizzarlo.
Secondo la ricostruzione, mentre era già assistito negli ambulatori, il 27enne avrebbe perso improvvisamente il controllo. È intervenuta la guardia giurata in servizio nel presidio, rimanendo coinvolta nell’aggressione insieme all’infermiere. Entrambi hanno riportato lesioni giudicate guaribili in dodici giorni. L’uomo è stato trattenuto negli uffici della Questura in attesa del processo con rito direttissimo.
Le accuse contestate sono lesioni personali a esercente professione sanitaria, resistenza a incaricato di pubblico servizio e lesioni personali a incaricato di pubblico servizio. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha evidenziato che nei pronto soccorso di Chieti, Lanciano e Vasto sono già presenti guardie giurate e collegamenti diretti con la Questura, misure adottate per rafforzare la sicurezza del personale sanitario.