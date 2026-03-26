Perde la testa al Pronto Soccorso di Chieti

Momento di follia al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Chieti. Un ragazzo di 27 anni, teatino, è stato arrestato dopo aver aggredito un infermiere e una guardia giurata. L’intervento degli agenti della Volante della Questura è avvenuto intorno alle 5 del mattino: l’azione violenta è cessata quando i poliziotti hanno estratto e attivato il taser, senza utilizzarlo.

Secondo la ricostruzione, mentre era già assistito negli ambulatori, il 27enne avrebbe perso improvvisamente il controllo. È intervenuta la guardia giurata in servizio nel presidio, rimanendo coinvolta nell’aggressione insieme all’infermiere. Entrambi hanno riportato lesioni giudicate guaribili in dodici giorni. L’uomo è stato trattenuto negli uffici della Questura in attesa del processo con rito direttissimo.

Le accuse contestate sono lesioni personali a esercente professione sanitaria, resistenza a incaricato di pubblico servizio e lesioni personali a incaricato di pubblico servizio. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha evidenziato che nei pronto soccorso di Chieti, Lanciano e Vasto sono già presenti guardie giurate e collegamenti diretti con la Questura, misure adottate per rafforzare la sicurezza del personale sanitario.