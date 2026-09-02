Paura a Pescara: a fuoco tetto di un'abitazione

​Attimi di apprensione questa giornata a Pescara per un incendio sviluppatosi sul tetto di un'abitazione situata tra Via Rigopiano e Via Grotte del Cavallone.

​Un'alta colonna di fumo, visibile da diversa distanza, ha fatto scattare immediatamente l'allarme tra i residenti e i passanti della zona. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte con diversi mezzi per circoscrivere l'area e mettere in sicurezza la struttura.

​I pompieri sono attualmente al lavoro per domare le fiamme e contenere i danni, evitando che il rogo si estenda agli edifici adiacenti o alle porzioni inferiori dello stabile. Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato l'incendio né l'eventuale presenza di intossicati o feriti. La viabilità è stata interrotta per permettere ai Vigili del Fuoco di lavorare nel miglior modo possibile e spegnere le fiamme nel minor tempo possibile.

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FOTO: Pagina Facebook Antonio Blasioli