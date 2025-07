Incendio nella Pineta Dannunziana

Questa notte un incendio si è sviluppato nella Pineta Dannunziana, interessando l’area compresa tra viale della Pineta e il laghetto dei cigni. Grazie all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state rapidamente circoscritte e poi domate, evitando che il rogo si espandesse nel polmone verde cittadino.

Sul posto sono prontamente intervenuti anche la Polizia di Stato, la Polizia Locale, con il comandante Danilo Palestini, e la Protezione Civile. Durante le operazioni di spegnimento ha raggiunto l’area anche il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, attorno alle 3. Erano presenti anche i consiglieri comunali Giuseppina D’Angelo e Massimo Pastore, successivamente raggiunti dall’assessore al Verde Cristian Orta.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, eseguito con grande tempestività e professionalità, ha permesso di contenere l’incendio in un’area limitata, senza conseguenze più gravi per il patrimonio ambientale e per la sicurezza dei cittadini. Un elicottero ha completato le operazioni con il lancio di getti d’acqua per estinguere i focolai residui.

Per consentire le operazioni di bonifica, sono state temporaneamente chiuse al traffico:

- Via della Pineta (tratto da Via Pantini a Largo Gardone Riviera – rotatoria Aurum);

- Via L. D’Annunzio (tratto da Via Scarfoglio a Largo Gardone Riviera – rotatoria Aurum);

- Via D’Avalos (tratto da Via Elettra a Largo Gardone Riviera – rotatoria Aurum).

Dopo la conclusione delle operazioni di spegnimento delle fiamme, si è provveduto a ripristinare la normale viabilità su Viale L. D'Annunzio e Via D'Avalos. Al momento rimane chiuso solo il tratto di Viale della Pineta, compreso tra Via Pantini a Largo Gardone Riviera (rotatoria Aurum).

“Per un attimo ho rivissuto l’incubo del primo agosto 2021 - commenta il Sindaco, Carlo Masci - quando l’incendio ha devastato una parte consistente della nostra pineta. Questa volta, fortunatamente, l’incendio è rimasto confinato tra viale della Pineta e il laghetto dei cigni, prima di placarsi definitivamente. Sono rimasto in costante contatto con il prefetto Flavio Ferdani (ci siamo sentiti dalle 4) e con il comandante dei Vigili del Fuoco Luca Verna. Un grazie sentito ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione civile e a tutti coloro che stanno lavorando per la sicurezza della nostra città. La pineta Dannunziana è il nostro cuore verde e continueremo a tutelarla con la massima accortezza”.